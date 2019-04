Burno u Francuskoj: Žuti prsluci pale kontejnere, policija koristi suzavac

Prosvjednici okupljeni u pokretu 'žutih prsluka' sukobili su se s interventnom policijom u francuskom gradu Toulouseu u subotu u trenutku dok se predsjednik Emmanuel Macron priprema najaviti nove mjere koje bi trebale prekinuti protuvladine prosvjede koji traju već 22. vikend zaredom.

Policija je u Toulouseu ispaljivala suzavac i uhitila više ljudi nakon što je nekoliko stotina prosvjednika počelo bacati predmete prema policiji, paliti kontejnere sa smećem i ulaziti tamo gdje je im zabranjen pristup.

Oko dvije tisuće prosvjednika okupilo se na Aleji Jean Jaures, širokoj aveniji u centru grada i na okolnim ulicama.

Aktivističke skupine najavile su na društvenim mrežama da je Toulouse žarišna točka 22. kruga prosvjeda, što je natjeralo gradonačelnika Jean-Claudea Moudenca da izrazi zabrinutost.

Prosvjedi u Parizu i u drugim gradovima bili su većinom mirni do ranog poslijepodneva, no nastavljaju vršiti pritisak na predsjednika Macrona. On se obvezao na najavu niza mjera koje za cilj imaju umanjiti nezadovoljstvo u zemlji.

Prosvjedi 'žutih prsluka' počeli su u studenom prošle godine kao protivljenje povećanju poreza na gorivo.

Međutim, pokret se ubrzo preobrazio u rašireno nezadovoljstvo Macronovom vladom, unatoč brzim odlukama da se ukine povećanje poreza na gorivo i drugim mjerama vrijednima preko 10 milijardi eura, a kako bi se povećala kupovna moć glasačima s manjim primanjima.

U svom odgovoru na prosvjede koji su dijelove Pariza pretvorili u ratne zone, Macron je pokrenuo dvomjesečnu "veliku debatu", sveobuhvatno javno savjetovanje koje je uključivalo susretw u gradskim vijećnicama u gradovima diljem Francuske.

Macron će predstaviti nove ciljane mjere početkom sljedećeg tjedna.

Premijer Edouard Philippe rekao je ovog tjedna da je "debata" ukazala na potrebu bržih smanjenja poreza, konkretnih poteza oko klimatskih promjena i prisnijeg odnosa središnje vlasti i drugih pokrajina.

Komemoracija u Jasenovcu