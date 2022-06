Bulj je Mesića nazvao elementarnom nepogodom i klevetnikom Hrvatske. Sud je odlučio da je imao pravo na to

Bivši predsjednik Stjepan Mesić nije dobio 30.000 kuna od Mostova gradonačelnika Sinja Mire Bulja, već mu prema nepravomoćnoj presudi sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ivane Čačić mora naknaditi troškove parnice od 6562 kune. Mesić je tražio i da Bulj objavi presudu na svom Facebook profilu, doduše očekujući drukčiju, pa će sada Bulj to vjerojatno s guštom učiniti.



Mesić je tvrdio da je trpio duševne boli jer je Bulj na svom Facebook profilu 27. veljače 2019. objavio neistine i uvrede komentirajući njegov zahtjev Europskom sudu za ljudska prava protiv Republike Hrvatske: "Stipe Mesić je elementarna nepogoda za Hrvatsku i klevetnik je naše države. Most mu je ukinuo ured da spriječimo Mesića da nastavi sa svojim klevetama, ali on se očito ne da. A sad bi za svoju klevetničku propagandu htio još novca od Hrvatske. Mesićev jedini cilj je dočepati se državne kese. Poručujem Mesiću neka odštetu traži u Finskoj, ako tamo smije otputovati.“