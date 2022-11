Budućnost gradnje: Ovaj par u Hrvatskoj diže prvu kuću od konoplje, pogledajte kakva je

Konoplja kao glavni građevni materijal – i to ugljično negativne kuće? Zašto ne, smije se Mosor Prvan, koji je upravo takav projekt započeo u zagrebačkom naselju Borčec. Uvjeren je kako je njegova kuća od drva i konoplje, prva takva u Hrvatskoj, budućnost gradnje. I ne samo od konoplje! Grade se, tvrdi on, i kuće od slame, drva, gline i drugih prirodnih materijala. U kombinaciji s modernim tehnologijama poput dizalica topline, solara, smart sistema, bioseptičkih jama te manje modernim, ali i dalje efikasnim tehnologijama poput prikupljanja kišnice, sve one danas predstavljaju održiv i zdrav miks u skladu s prirodom i u razvijenom svijetu. Prednjače Belgija, Nizozemska i baltičke zemlje, gdje ovakve kuće imaju sve više poklonika.