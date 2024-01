Britanka preminula nakon operacije u Turskoj: 'To je tako velik rizik. Ostavila je troje male djece'

Majka troje djece iz Velike Britanije preminula je nekoliko dana nakon operacije podizanja stražnjice u Turskoj. Demi Agoglia (26) iz Salforda navodno se razboljela unatoč tome što su liječnici njezinu operaciju prvotno proglasili uspješnom.

Kako prenosi Daily Mail, 26-godišnjakinja se osjećala loše samo nekoliko sati prije nego što se trebala vratiti u Manchester. Prebačena je na odjela intenzivne njege, a u ponedjeljak je proglašena mrtvom. Majka je navodno otišla u Tursku nakon što je već imala stomatološku intervenciju, kao i još jednu operaciju.

Njezin shrvani brat Carl (37) rekao je da su je obitelj i partner pokušali uvjeriti da ne ide na operaciju jer su bili zabrinuti za njezinu sigurnost.

"Tragično je to što se dogodilo. Baš smo u šoku. Otišla je u Istanbul to napraviti. Prethodno je išla raditi zube. Nitko nije htio da ona ide", kazao je te dodao: "Ako netko misli ići u Tursku na operaciju, rekao bih da to ne napravi! Čak ni njezin dečko nije htio da to učini".

"Samo nemojte to raditi, to je tako velik rizik. Nikada to nije trebala učiniti. Ostavila je troje male djece", istaknuo je 37-godišnjak.

