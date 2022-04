Britanac kojeg su zarobili Rusi: 'U Mariupolju je bio i Hrvat. Rekao je da ih ima još u Ukrajini'

Britanac Aiden Aslin iz Newarka je jedan od pripadnika ukrajinskih marinaca koji su zarobljeni u Mariupolju. Njegova obitelj je kazala za BBC da ih je nazvao i kazao da će se predati ruskim snagama jer su ostali bez hrane i streljiva.

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije i snimke Aslina u lisicama, a njegova majka Ang Wood kazala je medijima kako vjeruje da je to on i da žele da ga tretiraju sukladno Ženevskoj konvenciji.

- Nadamo se da bi mogla biti neka razmjena zatvorenika. Ne znamo što više da učinimo osim da nastavimo vršiti pritisak na Ministarstvo vanjskih poslova - kazala je Wood.

British mercenary 'cossackgundi' in another appearance. He pretends as if he doesn't know how to speak British properly. pic.twitter.com/iX5PEKDQRz