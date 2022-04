Kotromanović: 'Tko garantira da u Beogradu ne postoje planovi za osvajanje Kosova? Ja vjerujem da postoje'

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata u svojstvu vojnog analitičara Večernjeg lista analizirao je najnovije informacije iz Ukrajine, a s njim je u emisiji Večernji TV-a razgovarala novinarka Lana Kovačević.

Saznali smo da je nedvojbeno utvrđeno da je na bespilotnoj letjelici koja je pala na Zagreb bila avio-bomba koja je eksplodirala. A onda, citiram, kaže izvještaj, na dronu je bila avio-bomba, na fragmentima nisu detektirani tragovi vojnih eksploziva. Što to znači, malo je zbunjujuće?

Potpuno zbunjujuće, ja ne znam tko bi mogao odgovoriti na vaše pitanje. Nema eksperta u Hrvatskoj koji može potvrditi da je bila avio-bomba koja navodno nema tragove vojnog ili nekog drugog eksploziva. Bila je to pomalo nevjerojatna medijska konferencija kojom se probalo reći da je vuk sit, a ovce i koze su na broju. Ne znam kako tumačiti to sve skupa. Apstraktno je to kako su oni objasnili tu situaciju s dronom. Da li je tu postojao eksploziv, da li je to bila avio-bomba s eksplozivom, bez eksploziva, mi to danas nismo čuli, mi opet nismo mogli saznati pravu istinu da možemo sa sigurnošću reći što se to dogodilo s tim dronom koji je doletio i pao u Hrvatsku. Je li bio ili nije bio naoružan, ako govorimo o tome da je bio naoružan to znači da je avio-bomba koja je bila na njemu imala eksploziv, tj. trebala bi imati, ali oni tvrde da nije, pa kakva je to onda bomba. Ne znam što da kažem više za to njihovo apstraktno objašnjenje.

Rečeno je i da je letjelica namijenjena za dubinsko izviđanje područja interesa s taktično-operativnog i strateškog levela. Što to znači?

Ona je prije 50 godina kad je nastala bila razvijana upravo za izviđanje neprijateljskog teritorija po dubini. Ima još nekoliko takvih letjelica koje se nalaze po različitim vojnim muzejima, jedan je u Košicama u Slovačkoj, jer svojevremeno to je bila avangarda, odlična letjelica, preteča današnjih bespilotnih letjelica, ali se nije puno koristila u ruskim snagama. Naravno, pola stoljeća kasnije to je zastario sustav koji je očito dorađen od strane ukrajinske vojske da bi mogao nositi eksplozivne naprave i napraviti neku štetu ruskoj vojsci.

Na današnjoj medijskoj konferenciji rečeno je da je pronađen i upaljač s ćiriličnim oznakama.

Pa da, jer i Ukrajina i Rusija koriste ćirilične nazive i tu nije ništa čudno da su takvi natpisi pronađeni. I ne samo to, znamo da je na njoj bila i manja zvijezda petokraka, ali i još jedna veća zvijezda koju su pokušali s brusilicom ili nečim sličnim skinuti da se ne vidi. To su ostaci koji su nakon udara letjelice u tlo u Zagrebu nađeni na njoj.

Možemo li zaključiti, je li letjelica slučajno ili namjerno doletjela u Zagreb?

Definitivno slučajno. Koliko sam ja upućen imamo i neformalno priznanje od ukrajinske strane da je to njihova letjelica. Ali formalno to nitko neće priznati.

Da se vratimo na Ukrajinu, što se događa na tamošnjem frontu. Jesu li Rusi uspjeli pregrupirati svoje snage i usmjeriti ih prema istoku i jugoistoku zemlje?

Uglavnom da, vidjeli smo zadnjih dana da se veće tenkovske kolone dovoze putem željeznice i samohodno na područje od Harkiva i južno. Oni su do sada pozicionirali i koncentrirali nove snage na područje istočne Ukrajine u regijama Donbas i Lugansk. Tu se očekuje kako kažu Ukrajinci bitka svih bitaka, dok Rusi govore kako će tu doći do poraza svih poraza, misleći pritom na ukrajinsku vojsku. Ta bitka bi mogla odrediti budućnost rata. Ako se dogodi da ruska vojska uspije poraziti i neutralizirati ukrajinske snage, a na tom području se brani oko 100 tisuća ukrajinskih vojnika koji su dobro naoružani, to će za rusku vojsku značiti ultimativnu pobjedu i oni će to možda i napraviti do 9. svibnja kada slave Dan pobjede i tako će reći mi smo prvi korak svog posla završili jer smo odradili demilitarizaciju Ukrajine s obzirom da smo porazili i uništili sve njihove najbolje snage na tom području. To će biti objašnjenje Rusije.

S druge strane Ukrajinci su svjesni da je to za njih bitka svih bitaka. Ako Rusi pobjede oni će proglasiti Novu Rusiju na području te dvije regije i tamo postaviti vlast koja će biti marioneta, produžena ruka Moskve, i to bi za Ukrajinu značilo apsolutni poraz. Možemo očekivati da će u idućih nekoliko dana otpočeti ta bitka, a koliko sam pratio, i jedni i drugi su spremni za nju, s tim da ruska vojska ima veliku prednost u oklopnim vozilima, otprilike 10 na 1, baš kao i u topništvu, što bi moglo biti odlučujuće. Ja sam zabrinut za ukrajinsku vojsku jer nisam siguran da će moći izdržati taj pritisak. Jako bi volio da griješim u tim procjenama, ali to će biti jedan drugačiji vid borbe od onog što smo gledali prije. Prije se Ukrajincima bilo lakše zatvoriti u velike gradove i tako se braniti, a ovo će sada biti jedan frontovski rat gdje je taj front dugačak oko 200 kilometara na kojima Rusi misle koncentrirati jake snage i pokušati razbiti i okružiti ukrajinsku vojsku i tako ju prisiliti da kapitulira.

Slažete li se s pojedinim analitičarima koji kažu da je sve ono što se dogodilo u Mariupolju dječja igra naspram onog što slijedi u napadu na Donbas?

Mariupolj je definitivno grad koji predstavlja simbol otpora ovog rata, ali on je sada u principu pao, 95% grada je okupirano. Dva su mala džepa otpora koja se brane kako znaju i umiju. A što možemo očekivati u Donbasu? Bit će to teška borba, presudna i za jedne i za druge. Onaj koji izgubi bitku u Donbasu će definitivno biti poražena strana i to bi moglo okončati te velike ratne aktivnosti. Nitko nema toliko rezervi unutar država da može doći brzo još 200 tisuća vojnika profesionalaca i nastaviti kontinuitet borbe.

S koliko vojne snage raspolažu i jedna i druga strana u Donbasu?

Rusi će nagomilati 200 tisuća vojnika. Odnos snaga u pješaštvu bit će 1 na 1, ali odnos snaga u oklopu i topništvu i avionima bit će debelo na ruskoj strani. To je ono što zabrinjava, da neće stići dovoljno pomoći sa Zapada da bi Ukrajinci mogli izdržati te silne udare. Svi mi koji pratimo stanje u Ukrajini se slažemo da je sve pripremljeno za bitku koja će se dogoditi. Ona će biti krvava, tu će nastradati jako puno ljudi i s jedne i druge strane, puno civila, sva ta manja mjesta koja se nađu na putu će biti zbrisana s lica zemlje. Rusi su nezadovoljni dosadašnjim tempom napada i (ne)uspjesima na teretnu promijenili vodstvo, dovukli su generala koji ima iskustva iz Čečenije i Sirije koji je dosta brutalan i nemilosrdan čovjek i oslanja se na silu koja dolazi iz zraka i sa zemlje, to su udari topništva, raketnog oružja i zračni udari. Neće on mijenjati previše taktiku, on će pokušati sve što je ispred njega zbrisati s lica zemlje i tako ostvariti dominaciju u prostoru i prisiljavati na povlačenje ukrajinsku vojsku.

Upravo je Kadirov objavio da se predalo 1000 ukrajinskih marinaca u Mariupolju, kakva je sudbina stranaca koji su se među njima predali?

Moramo razdvojiti dvije stvari, regularnu ukrajinsku vojsku i pukovniju Azov. Ovi vojnici za koje Kadirov govori da su zarobljeni, oni pripadaju regularnoj vojski i nadam se kako će oni biti pošteđeni. S druge strane imamo pukovniju Azov koja je imala svoju bazu blizu Mariupolja i dugo se uspješno brani. Vjerujem da će svi stranci koji su u tim postrojbama biti likvidirani po kratkom postupku.

Kakva je sudbina Azova? Znači li to njihov kraj kad Mariupolj padne?

U tom dijelu da, ali imaju oni postrojbe i u drugim dijelovima države. U istočnom Donbasu primjerice. Oni su se od tog bataljuna koji je nastao prije više godina raširili i postali su dio regularne ukrajinske vojske. Oni će u Mariupolju biti poraženi jer to nije ogromna sila, njih je 1,5 do maksimalno 2 tisuće koji su tamo branili grad. Svako malo se da vidjeti iz ruskih medija koji su potpuno pod kontrolom režima da su pripadnici Azova nacisti i da su napravili velike zločine. Oni ako budu zarobljeni bit će svi likvidirani.

Hoće li se Rusija zadovoljiti Donbasom ili će krenuti i na Odessu i Dnjipro?

Ako uspiju razbiti u centralnom dijelu ukrajinske snage mislim da će krenuti prema jugozapadu, prema Odessi, i da će zatvoriti taj prostor koji će ići duž rijeke Dnjepar od Odesse prema Harkivu. Možda čak i prijeđu rijeku, sve ovisi o tome kako će proći bitka u Donbasu.

Ako zbilja tu potpuno poraze ukrajinsku vojsku njima će biti otvorena vrata prema centralnom dijelu Ukrajine, i onda je pitanje kada će se zaustaviti. Mislim da ni Rusi trenutno nemaju jasno definirane planove jer se vrlo često mijenjaju. Prvo su imali na piku cijelu Ukrajinu, pa su smanjili apetite i usredotočili se na istočni dio, a ako uspiju u svojoj sadašnjoj nakani onda je logično da će ići južno i potpuno Ukrajinu odcijepiti od Crnog mora.

Hoće li tu koristiti fosforne bombe koje su koristili u Mariupolju?

To ćemo vidjeti jesu li spremni upotrijebiti kemijsko oružje, ja se nadam da neće i da će se bitke ostati u okvirima upotrebe drugih sredstava koje imaju na raspolaganju. Sve drugo bi prešlo crvenu liniju i izazvalo bi drugačiju reakciju Zapada i NATO-a kada bi došlo do upotrebe veće količine nedopuštenih sredstava u ovom ratu.

Mnogo toga planiranog s ruske strane nije ostvareno, ali da je Rusija uspjela ostvariti pobjedu u 10 dana, što bi to konkretno značilo za Balkan?

Uvjeren sam da su neke zemlje u regiji htjele da se to dogodi u roku tjedan dana, uključujući Banja Luku, Budimpeštu i Beograd. Nitko nije očekivao da će rat trajati ovoliko koliko traje. Mi stvarno moramo biti zahvalni ukrajinskom vodstvu u ovom trenutku što su sputali taj agresivni ruski imperijalizam. Osvajanjem Ukrajine od strane Rusije pitanje je koliko bi apetiti narasli Putinu i da li bi išao na druge zemlje koje mu smetaju i na koji način bi se ispoljio taj njegov utjecaj na području Balkana. Mi znamo da on jako drži šapu i pokušava biti prisutan na ovim prostorima prvenstveno preko Beograda i Banja Luke.

Tko nama garantira da u Beogradu ne postoje vojni planovi kako brzo ući na Kosovo i zauzeti ga. Ja sam uvjeren da postoje. Da je Ukrajina brzo pala tko nam garantira da ne bi porasli apetiti svih tih ljudi o kojima pričamo i da ne bi vidjeli nekoliko tisuća padobranaca koji bi sletjeli na prištinski aerodrom i paralelno s tim srpska vojska krene prema Kosovu. Znamo obrambene kapacitete kosovskih snaga koji su slabi, to bi bilo nemoguće obraniti. Postavljam pitanje da li bi došlo tada do rata na prostoru Kosova između snaga koje su članice NATO-a, tu ima i naših snaga dolje, s ruskim i srpskim snagama. To je otvoreno pitanje.

I druga takva situacija je u Banja Luci. Da li bi tada Dodik ohrabren velikim Putinovim pobjedama također tražio prisustvo ruskih snaga na svojem teritoriju i rekao da mu je dosta već te priče oko BiH i odlučio da će se odcijepiti bez ikakvog referenduma i pridružiti Srbiji. To su otvorena pitanja o kojima moramo glasno razmišljati.

Tko će prije u EU, Ukrajina ili Srbija?

Ja bi volio vidjeti obje te zemlje unutar EU, baš kao i BiH i Kosovo i Albaniju koja je već dugo članica NATO-a, a još nije niti počela pregovore za EU. Zadnjih godina smo vidjeli neku vrstu protekcije EU prema Srbiji zbog čega je ona relativno brzo napredovala po pitanju pristupanja EU, otvaranju različitih pristupnih poglavlja i tako dalje. S druge strane vidjeli smo da se Albanija i Ukrajina koja je davno podnijela zahtjev za ulaza u EU na neki način zanemaruju. Da je bilo više hrabrosti sa strane Zapada i EU prije 7-8 godina pitanje je da li bi imali ovu situaciju koju danas imamo u Ukrajini.