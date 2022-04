Austrijski kancelar napokon otkrio o čemu je razgovarao s Putinom: 'Uspio me uvjeriti'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je austrijskom kancelaru Karlu Nehammeru, kad su se sastali ovog tjedna, da je austrijska opskrba plinom iz Rusije sigurna te da država može i dalje plaćati u eurima, rekao je Nehammer za nacionalnu novinsku agenciju APA.

Nehammer se u ponedjeljak sastao s Putinom pokraj Moskve i do sada nije javno govorio o sigurnosti austrijske opskrbe plinom. Austrija dobiva 80 posto prirodnog plina iz Rusije i protivi se tome da joj Europska unija odmah nametne plinski embargo tvrdeći da to sada nije moguće.

Putin je rekao da je "opskrba plinom osigurana, da će Rusija isporučiti ugovorom utvrđenu količinu i da plaćanje može ostati u eurima", rekao je Nehammer u intervjuu u srijedu, prenosi APA. Posjet austrijskog kancelara gledao se s nestrpljenjem i sumnjom ne samo u Beču već i u ostatku svijeta. Austrijski kancelar prvi je zapadni državnik koji je posjetio Putina od početka njegove agresije na Ukrajinu.

– Predsjednik Putin do grla je u ratnoj logici. Svi znakovi ukazuju na daljnju eskalaciju – rekao je ranije Nehammer ukazujući pritom na veliku ofenzivu koja se očito sprema u regiji Donbasa.

Podsjećamo, Nehammer se sastao u ponedjeljak u Moskvi licem u lice s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavio je Nehammerov ured nakon prvog sastanka Putina s jednim od čelnika EU od početka invazije na Ukrajinu.

"To nije bio prijateljski posjet. Razgovor je bio vrlo otvoren, oštar i izravan“, rekao je Nehammer dodavši kako se nada da će to pomoći da se rat privede kraju i poboljšaju uvjeti života civila.

"Moja najvažnija poruka Putinu bila je da rat mora napokon završiti jer su u ratu obje strane gubitnici“, dodao je.

Nehammer, prvi predsjednik države ili vlade neke članice Europske unije koji je nakon početka rata u Ukrajini 24. veljače posjetio ruskog predsjednika u Moskvi naglasio je da je odlazak u Rusiju bila "obveza“.

"Ova obveza proizlazi iz odgovornosti da se ne propusti prilika postizanja primirja ili barem humanitarnog napretka za civile u Ukrajini“, izjavio je austrijski kancelar.

Nehammer je Putinu rekao kako će sankcije protiv Rusije ostati na snazi sve dok Ukrajinci umiru.

"Spomenuo sam i teške ratne zločine u Buči i naglasio kako odgovorni moraju snositi posljedice“, istaknuo je.

