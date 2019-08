Brexit-drama: Britanci ostaju bez hrane, lijekova, benzina..

Velikoj Britaniji prijeti ozbiljan kolaps infrastrukture i opskrbe gorivom, lijekovima i namirnicama, a mogući su i prosvjedi na ulicama – sve je to kao realna opasnost navedeno u tajnom vladinom dokumentu, koji je procurio do novinara Sunday Timesa. Dokument pobrojava sve realne opasnosti koje prijete Britancima u slučaju “no-deal Brexita” 31. listopada, odnosno izlaska iz Europske unije bez ikakvog sporazuma o izlasku, što novi premijer Boris Johnson najavljuje da će se dogoditi.

Problemi i za Gibraltar

U Johnsonovu kabinetu taj je dokument pripremljen u tajnosti pod nazivom “operacija Yellowhammer” (žuti čekić), a izvori Sunday Timesa tvrde da dokument nije izrađen kako bi plašio birače najgorim mogućim scenarijem Brexita, nego je izrađen s ciljem pripreme za kaotičan Brexit.

“Ovo je najrealističnija procjena onoga s čime će javnost biti suočena u slučaju Brexita bez dogovora”, citira londonski nedjeljni list riječi neimenovanog izvora.

A taj očekivani kolaps izgledao bi ovako. Ponovna uspostava tvrde granice između Sjeverne Irske (UK) i Republike Irske (EU) mogla bi potaknuti prosvjede, blokade prometnica i “izravnu akciju”, što je vjerojatno eufemizam za pobunu u Sjevernoj Irskoj. London i jugoistok Engleske mogli bi osjetiti poremećaje u opskrbi gorivom jer će zastoji na graničnim prijelazima imati utjecaja na distribuciju goriva. Čak do 85 posto kamiona i šlepera koji koriste tunel ispod La Manchea vjerojatno neće biti spremno za francusku carinu i moglo bi čekati i po dva i pol dana na prelazak granice.

Veliki poremećaji prometa u lukama očekuju se odmah prvog dana nakon “no-deal Brexita” i potrajat će čak do tri mjeseca prije nego što se ponovo ustali protočnost, ali tek na razini 50 do 70 posto postojeće protočnosti. Putnici mogu očekivati velika kašnjenja u zračnim lukama, u Eurotunelu i u luci Dover. Opskrba lijekovima i medicinskom opremom bit će posebno osjetljiva na velika kašnjenja jer preko kanala između otoka i kontinenta dolaze tri četvrtine lijekova. Na granici između britanskog teritorija Gibraltara i Španjolske putnici mogu očekivati četverosatna kašnjenja i to barem nekoliko mjeseci nakon Brexita, što će imati štetan učinak na gospodarstvo Gibraltara.

Očekuju se i poremećaji u dostupnosti svježih namirnica na britanskom otoku, kao i poskupljenja. Mogući su i incidenti između ribarskih brodova Ujedinjene Kraljevine i Europske unije jer britanske vlasti prognoziraju da će se, primjerice, dan nakon Brexita u britanskim vodama ilegalno naći 282 broda. Vladin dokument prognozira da su mogući i prosvjedi građana na ulicama, što će zahtjevati pojačanu prisutnost policije.

Novi britanski premijer Boris Johnson inzistira na tome da je spreman povesti svoju zemlju izvan EU 31. listopada i bez ikakvog sporazuma o izlasku. Sporazum koji je s EU ispregovarala njegova prethodnica, premijerka Theresa May - a to je sporazum koji je britanski parlament triput odbio prihvatiti - Johnson odbacuje jer ključan detalj, zaštitni mehanizam (tzv. “backstop”) za Sjevernu Irsku, smatra potpuno neprihvatljivim. Inzistira na tome da mu EU dopusti da ispregovara potpuno novi sporazum, što je za EU neprihvatljivo.

Boris kod Merkel i Macrona

Johnson ovoga tjedna putuje na prvo strano putovanje kao premijer: u srijedu će razgovarati s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu, a u četvrtak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, nakon čega sudjeluje na summitu G7 u francuskom Biarritzu. Ondje će razgovarati i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji pokazuje veliku naklonost prema Johnsonu i obećaje da će s Britancima ispregovarati slobodnu trgovinu čim izađu iz EU