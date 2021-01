Božinović o zabrani kave za van: 'To bi praktički bilo otvaranje kafića'

- Dozvola za prodaju kave za van bila bi praktički otvaranje kafića, rekao je u emisiji Dnevnika Nove TV ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirajući navode Glasa poduzetnika kako je takva zabrana diskriminacija.

Na navode udruga ugostitelja o mogućim otvaranjima kafića, usprkos mjerama, Božinović je kazao kako se ''nada da to toga neće doći'', a ako dođe do opadanja brojki, doći će i do revidiranja mjera.

- Ako bude povoljna situacija u djelatnostima koje su sada zakinute moguće je popuštanje. Sve ono što smo do sad komunicirali ovisno je o razvoju epidemije. Tu je nekoliko novih faktora, vezanih i za pojavu novih sojeva. u Hrvatskoj to još nije slučaj, nadamo se da tako i ostane, govori.

Na pitanje aktualne borbe s nabavkom cjepiva, kazao je kako ''smo se mi opredijelili da EU pregovara umjesto nas'', tako da mi sami ne možemo puno, ali smatra kako će ''Europska komisija iskoristiti sve mogućnosti da proizvođače natjeraju da se pridržavaju onog što je potpisano''.

Što se tiče nove preporuke da se cjepiva AstraZenece ne koriste na građanima starijima od 65 godina, Božinović govori kako imamo plan B, koji će malo usporiti tempo cijepljenja, no ne i znatnije oštetiti.

- Plan je kad nam dođu dovoljne količine Pfizrea i Moderne i Jonson&Jonson, sigurno je da ćemo postići svoj cilj, možda ne planiranim tempom, ali do jeseni sigurno, kazao je.