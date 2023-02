Božinović o izmjenama ZKP-a i uhićenom načelniku: 'Policija je rigorozna prema svojim pripadnicima'

''Gledam na ovo prije svega kao način na koji policija funkcionira, pogotovo kad je u pitanju raščišćavanje negativnih pojava unutar vlastitih redova. Policija je poznata kao državna institucija koja je vrlo rigorozna prema svojim pripadnicima, onima koji ne postupaju sukladno pravilima i tu nema oprosta jer policija da bi imala povjerenje javnosti mora pokazati da takve pojave u svojim redovima ne trpi'', istaknuo je Božinović u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem.

Naglasio je i da je pitanje je hoće li bivši načelnik dalje biti policajac : ''Ne mogu govoriti unaprijed što će pokazati postupci koji slijede. Međutim, znamo da je uvijek bilo takvih pojava, a činjenica je da mi to u ovom mandatu efikasno otkrivamo''. U prilog tome iznio je nekoliko statističkih podatka: ''U zadnjih pet godina oko 500 slučajeva disciplinskih postupaka se pokreće protiv policijskih službenika. Negdje 80 odgovara udaljenjem iz dužnosti, a 20 ih izgubi posao. Dakle, to govori da jednostavno da prag tolerancije kad je policijski posao u pitanju je vrlo visok. Dakle, ono što možda u nekom drugom poslu ili običnom životu ne bi bili ozbiljniji prekršaji, ali u policiji, odnosno MUP-u, mi to ne trpimo i nećemo trpjeti''.

'To je jedini put da se poveća povjerenje javnosti prema policiji. Drugog puta nema'', naglasio je Božinović i dodao: ''Možete reći da ništa od ovoga što je otkriveno nije procesuirano, da nije izašlo u javnost, možda bi bila percepcija bolja jer bi ljudi mogli zaključiti da tamo sve funkcionira. Znamo da u svakoj instituciji ne funkcionira sve kako bi trebalo pa događaju se takve stvari i u policiji, ali mi ih rješavamo. Ponavljam, ne znam za neku instituciju koja je tako stroga i učinkovita u uklanjanju ovakvih pojava u svojim redovima''

Što se tiče slučajeva u Zambiji, istaknuo je interes djeteta, a oko međunarodne suradnje je rekao da se prije svega to radi preko međunarodnih institucija poput Interpola. ''Izvidi su tajni, međutim, ja o tome niti znam, niti mogu govoriti. No, ono što moramo imati u vidu jest da je ovo jedna delikatna situacija koja uključuje djecu i posvajatelje'', istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

''Aktualni slučajevi su ono što je, koliko je meni poznato, predmet interesa policije koja to sve radi u koordinaciji s USKOK-om, ali moramo voditi računa i o činjenici da iz raznih zemalja uključujući afričke zemlje i DR Kongo već imamo djecu koja su ovdje godinama i aklimatizirala su se te su hrvatski državljani'', podsjetio je. Policija će, dodao je, ''sigurno propitkivati sve što je u interesu pravne države, no u interesu je i zaštita najboljeg interesa djeteta - to ne smijemo izgubiti iz vida u ovoj situaciji''.

Kad je riječ o suradnji s međunarodnim policijskim organizacijama prije svega s Interpolom, kazao je da je ta suradnja praktička tu od prvoga dana: ''Međutim, ne možemo biti zadovoljni kvalitetom i svime onime što bi trebali biti odgovori na legitimna pitanja koja postavlja policijski sustav''. ''Nema govora o udaru na slobodu medija, mediji ovdje uopće nisu predmet'', poručio je Božinović vezano uz izmjene zakona o kaznenom postupku (ZKP) i Kaznenog zakona (KZ), koje je dan ranije najavio premijer Andrej Plenković, a koje su pravni stručnjaci i HND ocijenili opasnim.

''Sloboda novinarstva, sloboda izvješćivanja je nešto što je zagarantirano i tako to treba i biti. Mediji niti su predmet nekakvih budućih istraživanja, ispitivanja i propitivanja. Mediji su tu da sa svim informacijama koje dođu do njih zapravo upoznaju javnost'', istaknuo je ministar i potpredsjednik Vlade. ''Policijski sustav je odgovoran za izvide i ako nešto probije izvide, koji su tajni, to sigurno šteti. Istraga je nejavna, nju provodi DORH, USKOK, i siguran sam da u zakonu već godinama ne bi stajala odredba o ne javnosti postupka kada bi on trebao biti potpuno otvoren. Dakle, ako postoji ograničenje na one sudionike postupka, a to su DORH, osumnjičenici i njihovi odvjetnici, onda je pretpostavka da je to krug u kojem bi te informacije trebale cirkulirati'', objasnio je Božinović.