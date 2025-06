Blagi potres pogodio Zagreb, najviše se osjetilo u Dubravi: 'Fino je zatreslo'

Zagreb je pogodio slab potres magnitude 1.3 po Richteru u subotu navečer oko 22 sata. Prema podacima seizmoloških službi, epicentar je zabilježen 7 kilometara sjeverozapadno od Zagreba, na izuzetno maloj dubini od svega nula kilometara. Iako slab po jačini, zbog plitke dubine potres se jasno osjetio u pojedinim dijelovima grada.

Građani iz zagrebačke Dubrave javljaju da ih je podrhtavanje iznenadilo. Kako kažu, "fino je zatreslo", a trešnja je bila kratka, ali primjetna. U Gornjoj Dubravi i naselju Dankovec ljudi su jasno osjetili podrhtavanje tla, a slične dojave stižu i iz Kašine te Markuševca.

