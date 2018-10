Bivši branitelj i teški invalid odbio vojnu mirovinu, a sada ga deložirali iz kuće

Dragoslav Prodanović bivši je hrvatski branitelj i 80-postotni invalid, pripadnik 114. i 141. brigade HV-a, a kasnije i 9. bojne HOS-a.

Branio je Hrvatsku od agresije, a s prvim hladnim danima 2018. godine ostao je bez krova nad glavom nakon što ga je iz rodne kuće u Bilanovoj 1 u splitskom Varošu, temeljem pravomoćne sudske presude, deložirao Dušan Duško Rubić, bivši suprug njegove pokojne majke Ivanke, piše Slobodna Dalmacija.

Dvor kuće nalazio se u vlasništvu Grada Splita pa se Prodanović tamo "nastanio" pod vedrim nebom.

- Od kada su me izbacili iz kuće izgubio sam 10 kilograma. Svaki dan idem na previjanje jer se bojim da se rana ne bi inficirala zbog uvjeta u kojima živim. Zima ide i bojim se kako ću preživjeti - rekao je Prodanović za Slobodnu Dalmaciju.

Rana o kojoj priča je iz Domovinskog rata zbog metka zaostalog u nozi te se kreće uz pomoć dviju štaka.

Prodanović je dodao i kako mu je jedino pomogao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji mu je nakon pisma i apela uplatio 1500 kuna na račun.

- To što mi je država ponudila da me smjesti u neku obitelj u Lici, to neću ni računati kao nešto ozbiljno. Da idem negdje izvan Splita ne dolazi u obzir. Ja ovdje moram biti i zbog pravne bitke koju vodim, ali i zbog svog sina kojemu sam potreban - smatra Prodanović.

Danas ga hrani Caritas, čiji mu volonteri donose jedan obrok dnevno. Za ostalo se sam snalazi ili uz pomoć poznanika, isto kao i za odjeću, a njegova je ostala u kući jer je imao svega nekoliko minuta da spremi ono najosnovnije. Iz ponosa nije želio nakon rata ništa uzeti od države, pa ni mirovinu, tako da je ostao i bez tih primanja.

Ipak, na kraju dodaje da ga najviše boli vidjeti nepoznate ljude koji dolaze i pregledavaju po njegovom dojučerašnjem domu. Njemu se ne javljaju, pa pretpostavlja da se radi o zainteresiranim kupcima koje šalje Rubić.