Bivši austrijski kancelar Kurz optužen za lažno svjedočenje: Prijeti mu tri godine zatvora

Gotovo svi austrijski mediji i danas, neki više, neki manje, izvještavaju o bombastičnoj vijesti koja je jučer prostrujila ne samo Austrijom nego i inozemstvom, da je bivši konzervativni austrijski kancelar (ÖVP) Sebastian Kurz (36), optužen za navodno lažno svjedočenje. Ali i Kurzov tadašnji šef kabineta Bernhard Bonelli, kao i bivša najviša šefica i Casino menadžerica Bettina Glatz-Kremsner. Optuženi su za “lažno svjedočenje” pred takozvanim Istražnim odborom za slučaj ‘Ibiza’ Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta, a vezano za “navodnu korumpiranost” tadašnje Kurzove vlade. Tako, barem stoji, u priopćenju austrijskog Državnog tužiteljstva za borbu protiv kriminala i korupcije (WKStA).

Tko je to i što je sve to krivo rekao utvrditi će se na ročištu sazvanom za 18. listopad. Proces bi trebao trajati tri dana. Tako je barem izviješteno. Uz opasku, kako Kurz neće biti lako, jer se ga optužuje kako je pred parlamentarnim Istražnim povjerenstvom lažno svjedočio “svjesno” i “namjerno”. Kako će mu to biti dokazano, za mnoge je, barem za sada, zagonetka. Ono, na što se također upozorava i naglašava je da bude li Kurz proglašen krivim, prijeti mu tri godine zatvora. Sve to, bio bi veliki udarac i za Kurzove “narodnjake” o čemu domaći dnevni list “Die Presse” piše pod naslovom “ÖVP (opp. Narodna stranka)na optuženičkoj klupi”.

Uz konstataciju kako se to događa jer stranka “ne mijenja svoj smjer”, ali i zbog u javnosti vidne netrpeljivost “između te stranke i WKStA (Državno tužiteljstvo protiv kriminala i korupcije). Sebastian Kurz podnio je ostavku na kancelarsku dužnost 2021. godine nakon što su tužitelji njega i još devet osoba počeli istraživati zbog sumnje za zlouporabu položaja, korupciju i mito u raznim scenarijima i s različitim razinama umiješanosti. Ono o čemu svi mediji izvještavaju da je optužnica za sve tri osobe koje se sumnjiči da su lažno svjedočile, ispisana na 108 stranica. I da će u Kurzovom procesu svjedočiti čak 21 prominentni svjedok. Među njima i tadašnji austrijski potkancelar i Kurzov zamjenik i šef krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Heinz-Christian Strache.

Da podsjetimo: Strache je podnio ostavku 2019. godine nakon što se pojavio video u kojemu je snimljen kako na Ibizi razgovara sa ženom koja se predstavila kao nećakinja ruskog oligarha i nudi joj političke usluge u zamjenu za stranačke donacije, te neke usluge domaćih medija. Među p(r)ozvanim svjedocima u Kurzovom procesu u listopadu su i bivši glavni tajnik Ministarstva financija Thomas Schmid i kasnije predsjednik Uprave ÖBAG u kojem i država ima svoj udio, a protiv kojega se također vodi sudski proces. Schmid je osoba zbog koje je sva njegova SMS korespondencija s kancelarom Kurzom, njegovim tada nerazdvojnim prijateljem, a sada jednim od najljućih protivnika, ugledala svjetlo dana.

Schmid se je pred sudstvom izborio za status “zaštićenog svjedoka”, pa će biti zanimljivo što će on sve imati reći o svom bivšem prijatelju Kurzu. Kako je objavljeno, svjedočiti će i bivši ministra financija Hartwig Löger, bivši ministar za Europu u Kurzovoj vladi s krajnjom desnicom, a potom i ministar financija u Kurzovoj vladi s Zelenima Gernot Blümel, te druge, austrijskoj javnosti poznate osobe.

Proces se vodi na Bečkom pokrajinskom sudu, a kao glavni sudac najavljen je Michael Radasztics. Neki mediji već sada napadaju Radaszticsa da nije dobar izbor jer je kao državni tužitelj vodio i austrijsku korupcijsku “aferu Eurofighter” u vrijeme vladavine “narodnjaka”. I da navodno ima i veze s nekim od onih osoba koje nisu podnosile Kurza. „Biti će to, najbrutalniji proces godine“ piše dnevni list “Österreich”.

