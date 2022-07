'OVO ČEKAMO CIJELI ŽIVOT'

Posljednja inventura prije otvaranja Pelješkog mosta: Cijene nekretnina u Komarni i Brijesti već su se udvostručile

Hrvatski će teritorij napokon biti spojen Pelješkim mostom, dugim 2,4 kilometra. Koštao je 278 milijuna eura, od čega je 85 posto stiglo iz fondova EU. Ispoštovani su svi zahtjevi BiH pa je 55 metara maksimalna visina za prolaz ispod središnjeg dijela mosta, što Neumu ostavlja mogućnost uplovljavanja kruzera, budu li to htjeli. Visina najviših stupova je 100 metara. Most je gradila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation. Postavljeno je 148 pilota, 12 stupova i 165 segmenata čelične konstrukcije. Elementi su brodovima dovezeni iz Kine.