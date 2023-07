Bijes zbog spaljivanja Kurana: Izglednici provalili u zgradu švedskog veleposlanstva i zapalili je

Razljućeni nedavnim spaljivanjem primjerka Kurana u Stockholmu i najavljenim novim spaljivanjem muslimanske svete knjige u švedskom glavnom gradu, stotine prosvjednika provalile su jučer ujutro u kompleks švedskog veleposlanstva u Bagdadu i zapalile dio zgrade. Videosnimke na internetu prikazuju prosvjednike kako se penju preko ograde kompleksa i pokušavaju razvaliti ulazna vrata, dok se iz dijela zgrade diže gusti crni dim.

Prosvjednici mašu zastavama i natpisima na kojima je prikazan utjecajni irački šijitski svećenik i politički vođa Muqtada al-Sadr, dok su neki podigli primjerke Kurana u zrak. Irački policajci ispalili su vodene topove i naoružani električnim palicama protjerivali prosvjednike od veleposlanstva, navodi fotograf AFP-a s lica mjesta.

Prekid diplomatskih odnosa?

Švedsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je osoblje sigurno. Švedska je napad na veleposlanstvo nazvala ozbiljnim kršenjem Bečke konvencije i pozvala iračke vlasti da "zaštite diplomatske misije i osoblje". Iračko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad i priopćilo da će provesti hitnu istragu "kako bi se otkrile okolnosti incidenta i identificirali počinitelji ovog čina i oni odgovarali prema zakonu". Kao što navodi Reuters, Bagdad je također poručio švedskoj vladi da bi "bilo kakvo ponavljanje incidenta koji uključuje spaljivanje časnog Kurana na švedskom tlu zahtijevalo prekid diplomatskih odnosa". Jučer, kasnije u danu, Irak je ipak zatražio od švedskog veleposlanika da napusti tlo Iraka te je opozvao svog otpravnika poslova u Švedskoj.

Neposredan povod za napad na švedsko veleposlanstvo u Bagdadu novo je odobrenje švedske policije za javni skup ispred iračkog veleposlanstva u Stockholmu tijekom kojeg su dvije osobe planirale zapaliti Kuran i iračku zastavu, a među njima je i muškarac koji je već u lipnju zapalio Kuran i koji je sebe opisao kao iračkog izbjeglicu koji želi zabraniti taj glavni islamski vjerski tekst. Taj je prosvjed održan jučer, prosvjednici su šutirali i djelomično uništili primjerak Kurana, ali ga nisu spalili kao što su prijetili.

Prema objavama u Telegram grupi povezanoj s Muqtadom al-Sadrom, na jučerašnje prosvjede u Bagdadu pozvali su njegovi pristaše. Sadr, jedna od najmoćnijih osoba u Iraku, zapovijeda stotinama tisuća sljedbenika, koje je povremeno pozivao na ulice, uključujući prošlo ljeto kada su zauzeli zelenu zonu, utvrđenu međunarodnu zonu Bagdada koja je bilo središte vlade koalicijskih privremenih vlasti tijekom okupacije Iraka. Sadr je u tvitu u četvrtak rekao da iračka vlada ne bi trebala pribjegavati samo osudi i da mora zauzeti čvrst stav.

Riječ je o eskalaciji sukoba koji traje već neko vrijeme i koji je mogao biti očekivan jer je povijest već mnogo puta pokazala da skrnavljenje svetih knjiga nikad ne završi dobro. Krajem lipnja, nakon što je spomenuti Iračanin poderao i zapalio Kuran ispred središnje džamije u Stockholmu prvog dana Kurban-bajrama, stotine ljudi u Iraku prosvjedovale su ispred veleposlanstva u Bagdadu također na poticaj Sadra, koji je već tada pozvao iračku vladu da prekine diplomatske odnose sa Švedskom jer je "neprijateljska" prema islamu.

Stockholm mijenja zakon?

Ulje na vatru dolila je informacija da je švedska policija odbila nekoliko nedavnih zahtjeva za prosvjede protiv Kurana, ali su sudovi poništili te odluke, obrazloživši da krše slobodu govora. Švedske su vlasti prije nekoliko dana odobrile i prosvjed koji uključuje spaljivanje Tore i Biblije ispred izraelskog veleposlanstva u Stockholmu, ali to se to nije dogodilo jer je Ahmad Alloush, koje je to zatražio, odustao od spaljivanja, izjavivši: "Ovo je odgovor onima koji su spalili Kuran – sloboda govora ima svoje granice".

Švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je nakon spaljivanja Kurana da je "to legalno, ali nije primjereno", dodajući da je na policiji da donosi odluke o spaljivanju Kurana. Papa Franjo izrazio je početkom mjeseca ljutnju i zgroženost takvim činom: "Svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati kako bi se poštovali oni koji u nju vjeruju", istaknuo je.

Švedska vlada priopćila je da razmatra izmjenu zakona kako bi se policiji omogućilo da spriječi ljude u javnom paljenju Kurana ako ugrožavaju sigurnost države.

