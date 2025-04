BiH će se pridružiti državama s internetskim uslugama Starlinka

Američka tvrtka za pružanje internetskih usluga Starlink spremna je ući i na tržište Bosne i Hercegovine, potvrdio je u četvrtak ministar prometa i komunikacija te zemlje Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima tvrtke održanim u SAD-u. Forto je potvrdu planova za širenje Starlinka na Balkanu dobio tijekom sastanka s Rebeccom Hunter, direktoricom Starlinka za ulazak na nova tržišta, i Prakulom Kapoorom, menadžerom tvrtke.

"Istaknut je obostrani interes za što skorije pružanje Starlink usluga, odnosno njihovog satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini", stoji u Fortinoj izjavi dostavljenoj medijima uz pojašnjenje kako će to uslijediti nakon ispunjavanja zakonskih uvjeta. Vlasti BiH također kane proširiti suradnju sa Starlinkom u oblastima e-uprave, poboljšanja zdravstvenih usluga kao i razvoja sistema brzog odgovora u slučaju elementarnih nepogoda.

Vremenski rok do kojega bi BiH dobila usluge satelitskog interneta nije naveden, a Starlink prije toga mora ishoditi suglasnost Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK). Tvrtka koju vodi multimilijarder i bliski suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Elon Musk svojom je mrežom satelitskog interneta pokrila sve zemlje jugoistoka Europe osim BiH, Srbije i Crne Gore otkako je njihova usluga potkraj 2024. postala dostupna i stanovnicima Kosova. Iz Starlinka su ranije najavili kako će svoje usluge do kraja 2025. godine proširiti i na Srbiju i Crnu Goru no BiH u tom kontekstu nisu spominjali.