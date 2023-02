Biden sa Zelenskim: Prije godinu dana svijet se pripremao za pad Kijeva, možda čak i cijele Ukrajine

Američki predsjednik Joe Biden iznenada je u ponedjeljak posjetio Kijev, glavni grad Ukrajine, i to prvi put od početka invazije. Inače, najavljeno je kako će tijekom dana posjetiti Poljsku radi obilježavanja prve godišnjice ruske invazije na susjednu Ukrajinu, najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, dok se očekuje proljeće i ofenzive obje strane.

Iako je ranije službeni stav bio da Biden neće posjetiti Ukrajinu, na društvenim mrežama jutros se počelo špekulirati drukčije kada je objavljeno da su ulice glavnoga grada Kijeva blokirane. Osim toga, ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je kako se očekuje dolazak jedan od glavnih ukrajinskih saveznika.

Zračne sirene čule su se u Kijevu za vrijeme Bidenova posjeta, ali nema izvješća o ruskim napadima.

Poruka podrške Ukrajincima

''Joseph Biden, dobrodošao u Kijev! Tvoj posjet je jako važna poruka podrške za sve Ukrajince'', napisao je Volodimir Zelenski na Telegramu, zajedno s objavljenom fotografijom dvojice predsjednica.

U međuvremenu su blokade u gradu uklonjene, a promet se normalizirao. Nakon sastanka Biden i Zelenski održali su zajedničku konferenciju za medije.

- Prošle smo godine u ovo vrijeme razgovarali telefonski. Ruski zrakoplovi su bili u zraku, a ruski tenkovi prelazili su vaše granice. Vi ste mi rekli da u daljini čuli eksplozije, nikada to neću zaboraviti. Te mračne noći prije godinu dana, svijet se doslovno spremao za pad Kijeva - kazao je Biden.

- Godinu dana kasnije, Kijev stoji. Ukrajina stoji. Demokracija stoji - dodao je.

Biden je u govoru također naglasio kako mu je Kijev prirastao srcu te se dotaknuo i svih službenih posjeta glavnom ukrajinskom gradu. Američki je predsjednik obećao novo oružje Ukrajini, prije svega topničko streljivo, i obećao toj zemlji američku "nepokolebljivu" potporu protiv ruske invazije. Rekao je da će Washington biti uz Ukrajinu koliko god je potrebno.

- Ukrajina ima podršku Amerike i cijelog svijeta - kazao je.

- Žrtva koju je Ukrajina morala podnijeti bila je prevelika. Znamo da su pred vama teški dani i mjeseci, možda i godine. No, Putinovi ciljevi su neuspješni. Deseci tisuća vojnika ne žele biti u ruskoj vojsci, čak niti u Rusiji jer ne vide budućnost u toj zemlji. Kada je Putin pokrenuo svoju invaziju prije gotovo godinu dana, mislio je da je Ukrajina slaba i da je Zapad podijeljen. Mislio je da nas može nadživjeti. Ali bio je u krivu - dodao je.

