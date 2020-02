Bandić oživljava plan proširenja naplate parkinga na cijeli grad

Poziv su primili, ali ne znaju ništa osim teme o kojoj će se raspravljati na sastanku. Zbunjeni su prilično predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora bili kad su dobili dopis u kojem ih gradonačelnik Milan Bandić zove na radni sastanak, a posebno im je za oko zapela jedna od točaka na dnevnom redu – uvođenje naplate parkiranja na području cijelog Zagreba.

Pa ovo je pravi “deja vu” – komentirali su vijećnici mjesne samouprave, proživljavajući istu situaciju otprije šest mjeseci, kad je gradonačelnik također pokušao uvesti naplatu parkiranja na cijelo zagrebačko područje. Spominjalo se tada prekrajanje postojećih zona i formiranje pet novih, dok je u petoj mjesečna parkirališna karta trebala koštati 25 kuna. Svoju ideju gradonačelnik je opravdavao željom da “svi budu jednaki”, a na kraju se ipak povukao jer nije htio ići protiv volje građana.

– Nigdje nećemo proširivati zone i uvoditi parkiranje bez konsenzusa s građanima, odnosno mjesnim odborima i vijećima gradske četvrti – govorio je tada gradonačelnik. No on to može učiniti bez njihove suglasnosti, naglašava HNS–ov vijećnik u Skupštini Tomislav Stojak, koji je dobio poziv na sastanak i koji ne podržava gradonačelnikovu ideju jer smatra da najprije treba riješiti problem nedovoljnog broja parkirališnih mjesta prije nego što ih počne naplaćivati. Poziv je dobio i nezavisni zastupnik Renato Petek, koji također smatra da ovo loš potez.

>>Cijeli tekst pročitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili u našem e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

>>Bez panike - Ivica Đikić: Koronavirus nije smrtonosniji od gripe

>>Imoćani: Ni komunisti nisu pisali prijave protiv mačkara

>>Gotova bitka za magarce: Max, Royal, Ćiro i Lazar spašeni iz stečajne mase

>>Reportaža iz Ericssona - Marco: Bojim se vratiti kući da ne zarazim suprugu