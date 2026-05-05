FOTO Jarunski most bit će dvostruko skuplji nego što se ranije najavljivalo, a ovako će izgledati

Grad Zagreb kreće u konkretne korake oko realizacije Jarunskog mosta, projekta koji se u javnosti spominje već desetljećima, a sada prvi put dobiva jasnije rokove i konture.
Grad Zagreb kreće u konkretne korake oko realizacije Jarunskog mosta, projekta koji se u javnosti spominje već desetljećima, a sada prvi put dobiva jasnije rokove i konture.
Foto: Grad Zagreb
Share
Podijeli
Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije poručio je kako je riječ o projektu koji se planira više od 20 godina, pa čak i duže, no nikada nije realiziran unatoč ranijim natječajima. 
Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije poručio je kako je riječ o projektu koji se planira više od 20 godina, pa čak i duže, no nikada nije realiziran unatoč ranijim natječajima. 
Foto: Grad Zagreb
Share
Podijeli
Kako je pojasnio, ranije idejno rješenje iz 2007. godine neće se koristiti, ponajprije zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru, zbog čega Grad ide u novi projektni, arhitektonsko-urbanistički natječaj. Upravo će on definirati konačan izgled mosta, a prve vizualizacije i rješenja očekuju se na jesen.
Kako je pojasnio, ranije idejno rješenje iz 2007. godine neće se koristiti, ponajprije zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru, zbog čega Grad ide u novi projektni, arhitektonsko-urbanistički natječaj. Upravo će on definirati konačan izgled mosta, a prve vizualizacije i rješenja očekuju se na jesen.
Foto: Grad Zagreb
Share
Podijeli
Jarunski most bit će smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime će značajno rasteretiti promet u tom dijelu grada.
Jarunski most bit će smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime će značajno rasteretiti promet u tom dijelu grada.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, što je dvostruko više od prethodnih najava da će izgradnja stajati 70 milijuna eura. Početak gradnje planira se sredinom 2028. godine. 
Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, što je dvostruko više od prethodnih najava da će izgradnja stajati 70 milijuna eura. Početak gradnje planira se sredinom 2028. godine. 
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
– Radimo ga po istom modelu kao za Kaštelanski most. Duljina mosta je 625 metara, širina 38 metara i most je za promet automobila s dvije kolničke trake u svakom smjeru, s tramvajskom prugom u oba smjera i pješačkom infrastrukturom u oba smjera. Imat će i biciklističku infrastrukturu – objasnio je gradonačelnik.
– Radimo ga po istom modelu kao za Kaštelanski most. Duljina mosta je 625 metara, širina 38 metara i most je za promet automobila s dvije kolničke trake u svakom smjeru, s tramvajskom prugom u oba smjera i pješačkom infrastrukturom u oba smjera. Imat će i biciklističku infrastrukturu – objasnio je gradonačelnik.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/