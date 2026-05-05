FOTO Jarunski most bit će dvostruko skuplji nego što se ranije najavljivalo, a ovako će izgledati

Kako je pojasnio, ranije idejno rješenje iz 2007. godine neće se koristiti, ponajprije zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru, zbog čega Grad ide u novi projektni, arhitektonsko-urbanistički natječaj. Upravo će on definirati konačan izgled mosta, a prve vizualizacije i rješenja očekuju se na jesen.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, što je dvostruko više od prethodnih najava da će izgradnja stajati 70 milijuna eura. Početak gradnje planira se sredinom 2028. godine.
– Radimo ga po istom modelu kao za Kaštelanski most. Duljina mosta je 625 metara, širina 38 metara i most je za promet automobila s dvije kolničke trake u svakom smjeru, s tramvajskom prugom u oba smjera i pješačkom infrastrukturom u oba smjera. Imat će i biciklističku infrastrukturu – objasnio je gradonačelnik.