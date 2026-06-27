Ličani poručili: 'Ako se za Vjesnik zaključilo da je ugroza i hitno saniralo, i naš slučaj je isto'

Održana je prosvjedna povorka "Hodaj za Liku" u kojoj je nekoliko tisuća ljudi hodalo od lokacije nezakonitog odlagališta otpada na Silosu u Gospiću do pogona tvrtke Jedro DS Innovation u Smiljanskom polju. Organizatori su naveli kako se “time htjelo simbolično povezati dvije lokacije koje obilježava isti obrazac u kojemu se odluke o zdravlju i budućnosti Like donose bez građana, transparentnosti i poštovanja procedura". Organizator prosvjeda, Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", istakla je kako više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35 000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Uz to, protive se i pogonu za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji smatra da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. Organizatori su ovim prosvjedom prema državi postavili sljedeće zahtjeve: javnu objavu svih postojećih analiza te provedbu neovisnih analiza tla, otpada i podzemnih voda, konkretan i vremenski obvezujući plan sanacije cjelokupne količine otpada, ukidanje građevinske dozvole te donošenje rješenja o obvezi izrade Studije utjecaja na okoliš za tvornicu litija, uz provedbu javne rasprave te procesuiranje odgovornih za sve nepravilnosti i nezakonitosti.

"Zadovoljni smo, sve je prošlo bez incidenta i u najboljem redu. Jako puno ljudi je došlo i mnogi od njih su prošli pet kilometara od lokacija gdje se bacao otpad do buduće tvornice litija. Poruka je da želimo sanaciju koje nema već godinu i pol dana i to ne na način kako država predlaže. Ako se za Vjesnik zaključilo da je ugroza i hitno saniralo, i naš lički slučaj je isto. Tako da poručujemo da je krajnje vrijeme da se krene sa sanacijom i to što je moguće prije", rekla je nakon prosvjeda Željka Rukavina iz Građanske inicijativa "Gospić je naš dom". Hod za Liku podržale su brojne udruge i inicijative iz cijele Hrvatske čiji su članovi sudjelovali na prosvjedu poput Zelene akcije, inicijative Siščani ne žele biti smetliščani, Una, Maksimir za Zagreb...Podršku hodu javno su ranije izrazili mnogobrojna poznata lica kao što su Severina, Rade Šerbedžija, Goran Navojec, Stipe Božić, Baby Lasagna, Mile Kekin, Vedran Mlikota, Goran Bogdan i mnogi drugi iz svijeta kulture i sporta.

Kako je rečeno na prosvjedu, godinu i pol nakon otkrića ilegalnog odlagališta više od 35.000 tona opasnog otpada usred Gospića, sanacija još nije provedena. Analize tla postoje, no rezultati građanima nisu javno dostupni. Kako je rečeno, podaci o sastavu otpada objavljeni su isključivo u sklopu zatvorenog postupka javne nabave, dostupnog samo potencijalnim izvođačima radova. Pri tome se radilo tek o analizi površinskog sloja tla koji čini desetak posto ukupne količine dok o sastavu zakopanog dijela otpada javnost nema nikakvih službenih informacija. Država je provela javni natječaj za sanaciju, no koji je poništen jer nije stigla niti jedna ponuda, a prosvjednici su istakli kako su tijekom postupka javne nabave potencijalni ponuditelji vlastitim analizama utvrdili koncentracije opasnih tvari višestruko više od onih navedenih u službenoj dokumentaciji. Nakon propasti javnog natječaja institucije sada najavljuju prekrivanje zakopanog medicinskog, infektivnog i opasnog otpada vodonepropusnom folijom, mjeru koju je Inicijativa predlagala još u proljeće 2025. kao hitnu preventivnu zaštitu od daljnjeg prodiranja onečišćenja u krš i podzemne vode. No, prijedlog je tada odbijen.

"Provedba iste mjere godinu i pol kasnije, uz procijenjeni trošak od milijun i pol eura poreznog novca, dolazi nakon što je šteta već mogla nastati i bez ikakvog pravnog mehanizma koji bi jamčio da će prekriveni otpad ikada biti saniran", istakli su iz inicijative. Prosvjed je bio usmjeren i prema izgrađenoj tvornici litija za koju iz inicijative ističu kako je napravljena “bez javne rasprave i bez studije utjecaja na okoliš, koja je za kemijsku industriju zakonski obvezna”. "Klasifikacijom zahvata kao postrojenja za taljenje mineralnih tvari umjesto kao kemijsko postrojenje, investitor je zaobišao obvezu cjelovite procjene utjecaja na okoliš koja je za tu vrstu industrije zakonski neizbježna", rečeno je. Vlasnik tvornice, tvrtka Jedro DS Innovation, u subotu je u priopćenju istaknula kako posluje u skladu sa svim zakonskim propisima te da namjerava zatražiti uporabnu dozvolu i pokrenuti proizvodnju. Navode da će pogon prerađivati litijev karbonat u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu za proizvodnju baterija za električna vozila, te da će zapošljavati više od 70 radnika, većinom lokalnog stanovništva i povratnika iz inozemstva.

Poručuju da tijekom proizvodnog procesa neće biti onečišćenja okoliša. "Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš. Cijeli postupak prerade zatvoreni je krug i ne može doći do ispuštanja litijevih spojeva, soli ili vapna koje se koristi u procesu u okoliš“, stoji u priopćenju.

Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na konferenciji za medije u četvrtak je poručilo kako Vlada preuzima „punu financijsku odgovornost“ za sanaciju ilegalnog odlagališta te da rezultati monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutačno ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca.