Autobusi u Splitu kasne jer nema vozača, morali reducirati broj linija: 'Možda su i oni još na zimskim praznicima'

Zbog nedostatka radne snage splitski javni gradski prijevoznik Promet reducirao je brojne gradske linije. Nedostaje četrdesetak vozača za uravnoteženje sustava, a samo u prosincu u mirovinu ih je otišlo više od petnaest. Iako je natječaj za radna mjesta vozača stalno otvoren, interesa nema. Problem dodatno pojačava i veliki broj ljudi na bolovanjima.

U ponedjeljak je objavljen novi vozni red gradskih i prigradskih linija, koji je značajno reduciran. Glavni uzrok problema je, premali broj djelatnika, kaže za Danas.hr Hrvoje Mlikota, povjerenik Sindikata vozača i prometnih radnika.

"U ovom sadašnjem postojećem stanju da to funkcionira onako sve kako bi trebalo i da naši putnici to ne osjete četrdesetak vozača bi zadovoljilo naše trenutno stanje", pojašnjava Mlikota. No čini se da nitko neće u vozače. Nekad bi se na natječaj za deset slobodnih mjesta javilo više od 400 kandidata. Sada je natječaj stalno otvoren, a interes skoro pa nula.

Problem bi mogao biti u napadima na vozače, ali i u niskim plaćama, smatraju stanovnici Splita. Direktor Prometa Stanko Sapunar kaže i da su započeli i s kolektivnim sindikalnim pregovorima s jednim ciljem, povećanja plaća. - Osim toga, plan je da pokušamo stimulacijom ljudi, tako da financiramo sami školovanje D kategorija i onda ljude vežemo, da mi financiramo, a oni ostanu par godina raditi kod nas - dodao je.

Do tada sve je na leđima sadašnjih vozača koji, osim što odgovorno rade svoj posao, uskaču kolegama, dnevno mijenjaju i po nekoliko linija, ostaju na poslu duže, često ne koriste ni slobodne dane. A problem zbog manjka vozača imaju i putnici, kojima prijevoz često kasni.

- Evo sve kasni, nije mi jasno zašto. Baš sam gledala, čak ni aplikacija ne radi. Tako da ne znam, možda su i oni još na zimskim praznicima - kazuje za Danas.hr Antonija Bekavac.

