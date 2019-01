Izgorio u autu: 'Uvijek mu je bio na rezervi, nejasno mi je kako nije uspio izaći'

Stravična nesreća koja se dogodila u Vukmaniću nedaleko od Karlovca u kojoj je izgorio čovjek u automobilu šokirala je mještane.

- Probudio me vatrogasni kamion, no do jutra nisam shvatio da je ovdje izgorio automobil i čovjek u njemu. Strašno, tako nešto se nikada nije dogodilo u našem selu, rekao je Dragutin, mještanin Vukmanića za 24sata za koje je sve najbolje o žrtvi rekao njegov prijatelj.

Ne znam što se i kako se to dogodilo, uvijek je sa svojom Opel Astrom bio na rezervi to dobro znam. Kako je i zašto došlo do požara i da nije uspio izići van vozila ne znam. Bio je sposoban i spretan čovjek, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo - u nevjerici govori muškarac dodajući da su u subotu bili zajedno i rezali drva. Dodao je da je njegov prijatelj radio kao dimnjačar u Karlovcu i da je bio vrijedan i sposoban, a radio je i poslove na građevini.

- Ovog ljeta je radio fasadu na kući ovdje u naselju - kazao je i dodao da je njegov prijatelj rodom iz BiH, te da je razveden i otac dvoje djece. Živio je sam u vikendici u Ladvenjku, a posljednjih mjeseci je bio u vezi s djevojkom iz Vukmanića.

Radio Mrežnica javlja da je muškarac imao 50 godina te da je automobil stao dvadesetak metara od zadnje kuće u mjestu i nakon toga se zapalio.

Vozilo je nađeno na kraju uske seoske ceste.

Prije nego što je vozilo potpuno izgorjelo vozač je navodno sletio s ceste, a radi li se o nesretnom slučaju ili nečem drugom znat će se nakon očevida, dodaje 24sata.

