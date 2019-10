'Kandidatura Grabar-Kitarović nije objavljena prekasno, nego točno na vrijeme'

Voditelj Izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović i član Predsjedništva HDZ-a Ivan Anušić rekao je u utorak da njezina kandidatura za novi mandat predsjednice države nije objavljena prekasno, nego točno na vrijeme.

„Stalno imamo tezu da se prekasno objavila kandidatura. Kandidatura je objavljena točno na vrijeme”, rekao je Anušić novinarima nakon sjednice užeg Predsjedništva HDZ-a upitan o sutrašnjoj službenoj najavi predsjednice Republike za novi mandat na Pantovčaku.

Drži i da je ona objavljena možda čak i prerano jer time „opterećujemo javnost i opterećujemo predsjednicu koja obavlja svoju dužnost sa svim svojim protokolarnim obavezama i svim što ima s početkom kandidature tj. na neki način i početkom kampanje”. "Nije prekasno, točno onako kako treba", istaknuo je.

Navodeći i da će prvi izborni krug najvjerojatnije biti tek 22. prosinca, Anušić drži i da hrvatsku javnost treba poštedjeti preduge kampanje i predugog „prepucavanja” kroz medije, jer Grabar-Kitarović sada obavlja svoje predsjedničke i državničke poslove koje nije jednostavno ukomponirati u kampanju.

„Ne bih rekao da je prekasno, već su neki prerano objavili svoje kandidature”, kazao je.

Anušić je potvrdio i da je sve spremno za kampanju i sve ide onako kako su zamislili. „Moj zadatak je operativan, a predsjednica je spremna za utrku. Sutra u podne i službeno kreće sa svojom objavom kandidature, kako je i najavljeno”, rekao je.

Potvrdno je odgovorio i na novinarski upit ima li Grabar-Kitarović punu potporu stranke. Istaknuvši kako je stranka složna, ponovio je i da je u javnosti bilo puno spinova kako neki u javnosti poznati članovi HDZ-a neće podržati aktualnu predsjednicu. „To nije istina, a neki svojim istupima to javno i demantiraju. Stranka je snažna, jaka i konsolidirana”, naglasio je.

Upitan koga očekuje u drugom krugu izbora, Anušić je rekao kako neke ankete pokazuju da bi to trebao biti Zoran Milanović, a druge da bi to trebao biti Miroslav Škoro. No, naglasio je, Milanović i Škoro ili neki treći kandidat će u drugom krugu biti pobijeđeni u što nema nikakve dileme.