Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Amerikanci su II. svjetski rat završili atomskom bombom, a u BiH i RH 'Južnim potezom'

21.10.2025. u 09:36

Operacija združenih hrvatskih snaga Južni potez, posljednja velika vojna operacija u Domovinskom ratu, predstavljala je za Hrvate ne samo vojni vrhunac već i početak prelaska prema političkom rješenju sukoba.

O Južnom potezu, a još manje o posljednjem poginulom hrvatskom branitelju Anti Bužančiću, malo se zna iako je ta vojna operacija bila presudna za završetak rata i u BiH i u Hrvatskoj. Pokrenuta je zato što Srbi ni nakon Oluje i Maestrala nisu htjeli pregovarati o konačnom miru. Čak ih na to nisu prisilili ni NATO-ovi udari na njihove strateške objekte. Zato su Amerikanci od ministra obrane RH Gojka Šuška tražili nastavak operacije od Jajca prema Banjoj Luci.

Proveo ju je general Ante Gotovina s 4. i 7. gardijskom brigadom HV-a, 1. hrvatskim gardijskim zdrugom i drugim postrojbama HV-a te brojnim postrojbama HVO-a, uključujući 1., 2. i 3. gardijsku brigadu. Pod nazivom Južni potez trajala je od 9. do 15. listopada 1995. godine. Hrvatske su snage u svega četiri-pet dana ovladale Mrkonjić Gradom, dijelom Manjače i HE Bočac. Time je cijeli elektroenergetski sustav na rijeci Vrbas bio pod hrvatskim nadzorom, samim time i opskrba Banje Luke strujom. Kada su hrvatski vojnici stigli 23 kilometra pred Banju Luku, Ratko Mladić panično je zvao Miloševića i rekao mu da se sve raspalo, da više ne postoje crte obrane i neka on preuzme odgovornost za sudbinu RS-a i srpskog naroda.

Ključne riječi
Daytonski sporazum Banja Luka Domovinski rat Ante Bužančić Južni potez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još