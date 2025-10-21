Amerikanci su II. svjetski rat završili atomskom bombom, a u BiH i RH 'Južnim potezom'

O Južnom potezu, a još manje o posljednjem poginulom hrvatskom branitelju Anti Bužančiću, malo se zna iako je ta vojna operacija bila presudna za završetak rata i u BiH i u Hrvatskoj. Pokrenuta je zato što Srbi ni nakon Oluje i Maestrala nisu htjeli pregovarati o konačnom miru. Čak ih na to nisu prisilili ni NATO-ovi udari na njihove strateške objekte. Zato su Amerikanci od ministra obrane RH Gojka Šuška tražili nastavak operacije od Jajca prema Banjoj Luci.



Proveo ju je general Ante Gotovina s 4. i 7. gardijskom brigadom HV-a, 1. hrvatskim gardijskim zdrugom i drugim postrojbama HV-a te brojnim postrojbama HVO-a, uključujući 1., 2. i 3. gardijsku brigadu. Pod nazivom Južni potez trajala je od 9. do 15. listopada 1995. godine. Hrvatske su snage u svega četiri-pet dana ovladale Mrkonjić Gradom, dijelom Manjače i HE Bočac. Time je cijeli elektroenergetski sustav na rijeci Vrbas bio pod hrvatskim nadzorom, samim time i opskrba Banje Luke strujom. Kada su hrvatski vojnici stigli 23 kilometra pred Banju Luku, Ratko Mladić panično je zvao Miloševića i rekao mu da se sve raspalo, da više ne postoje crte obrane i neka on preuzme odgovornost za sudbinu RS-a i srpskog naroda.