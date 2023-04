Amerikanca umalo ubio kronični proljev, a uzrok liječnik otkrio posve slučajno

Moj muž je bolestan već mjesec dana, jedva može hodati, a vi ćete ga poslati doma? - vikala je tijekom pandemije na liječnike hitne pomoći memorijalne bolnice Arlington u Teksasu supruga muškarca (77) koji je do koji tjedan prije bio posve zdrav, a onda je jedva funkcionirao.

Mjesec dana prije toga počeo je imati proljev. Ništa nije pomoglo. Odrekao se mliječnih proizvoda. Jeo više vlakna. Međutim i dalje bi ustajao dva-tri puta po noći i jurio u WC. Doktor opće prakse Samrath Sokhey dao mu je snažne lijekove koji su trebali zaustaviti proljev i poslao ga na pretrage, piše New York Times.

Iako je pacijent uvijek bio vitak i dobre građe jer se bavio godinama sportom, sad je izgledao boležljivo i u kratkom roku izgubio je nekoliko kilograma. I prije nego što su pretrage bile gotove, Sokhley ga je poslao na hitnu pomoć.

Neobičan medicinski slučaj odvio se sredinom rujna 2021. godine kad su bolnice u Teksasu bile preplavljene COVID-19 slučajevima. Usprkos tome, pacijent je odmah dobio infuziju s obzirom na svoje loše zdravstveno stanje jer je sad bio toliko slab da više nije bio u stanju ni hodati, kamoli išta više. U tih nekoliko dana u bolnici napravljen je veći broj pretraga na 77-godišnjaku, koje su trebale utvrditi je li riječ o parazitu, celijakiji ili pak o raku. Međutim, svi nalazi su bili negativni.

Jedina abnormalnost u nalazima koju je primijetio gastroenterolog je bila niska razina probavnog proteina elastaze u stolici muškarca. Inače, elastaza nastaje u gušterači i pomaže u razgradnji hrane na probavljive komponentne. Doktor čiji je pacijent bio 77-godišnjak naručio ga je kod drugog gastroenterologa doktora Tareka Sawasa, no pokazalo se da prvi slobodan termin ima tek za pet mjeseci. Supruga je, vjerujući kako njezin muž to ne može izdržati, nazvala Sokheyja, koji je dijelio njeno uvjerenje, te kontaktirao ordinaciju dr. Sawasa. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da pacijent dođe idući tjedan na pregled.

Sawas je sumnjao da muškarac ima neku vrstu raka. Usprkos tom uvjerenju, nije želio odbaciti niti jednu mogućnost. Pokazalo se kako je 77-godišnjak uzimao samo nekoliko lijekova i upravo je to bilo ključno da poznati gastroenterolog posumnja da je to mogući uzrok kroničnog proljeva. Kad je pacijent spomenuo da koristi Olmesartan za visoki krvni tlak, sve se posložilo. Doktor Tarek Sawas se sjetio studije stare čak 10 godina koju su objavili liječnici u klinici Mayo vezano uz 22 pacijenta koji su im došli na pregled zbog kroničnog proljeva. Pokazalo se da su ljudi u brojnim slučajevima uzimali lijek godinama bez ikakvih problema, što je bio jedan od razloga zašto ranije nitko nije shvatio o čemu je riječ, piše New York Times.

U godinama nakon što je objavljena studija liječnika klinike Mayo pronađena je veza između ove klase lijekova, poznatih kao blokatori angiotenzinskih receptorai te vrste proljeva. Sawas je preporučio pacijentu da prestane uzimati lijek s obzirom na situaciju, što je ovaj i učinio. Kako je njegov krvni tlak bio pod kontrolom, odlučeno je u slučaju da ponovo počne imati problema s time da će mu njegov liječnik prepisati drugu vrstu lijeka. Po prestanku uzimanja lijeka, prestao je i kronični proljev, a pacijent se vrlo brzo oporavio.

Tekst je originalno objavljen 14. travnja 2022. godine

VIDEO Maddie (28) ne može biti uz bolesnu kćer zbog fobije od povraćanja: 'Nisam ju mogla držati za ruku kad me najviše trebala'