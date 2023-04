Hrvatskom MMA borcu dijagnosticirana teška bolest. Prikovan je za krevet: 'Kemoterapija me iscrpila'

Teška životna situacija pogodila je Jasmina Solakovića, bivšeg hrvatskog MMA borca koji dolazi iz Dugog Sela. 51-godišnji Jasmin trenutno se bori s teškom bolešću i prikovan je za krevet dok prolazi kroz kemoterapije. Solaković je putem svog Facebook profila otkrio kako mu je dijagnosticiran Hodgkinov limfom, prenosi stranica Fight Site.

Radi se o zloćudnom bujanju stanica limforetikuluma koje pogađa u prvom redu tkiva limfnih čvorova, slezene, jetre i koštane srži. Javlja se bezbolna limfadenopatija, ponekad praćena vrućicom, noćnim znojenjem, nenamjernim mršavljenjem, svrbežom i hepatomegalijom.

- Ne pušim, ne pijem, treniram čitav život, aktivan sam u nogometu, trčim, ali eto i mene je zadesila malo ozbiljnija bolest. Na lijvoj strani vrata narasla mi je jedna podosta velika kvrga, a pregledom i punktiranjem ustanovljeno je da je bolest ‘Lymphoma Hodgkin de novo‘. Jučer sam prošao kroz prvu kemoterapiju, a za dalje ćemo vidjeti. Borac sam i nije me strah - poručio je Jasmin u jednoj od svojih Facebook objava, a prije nekoliko dana zatražio je i pomoć svih onih koji su voljni pomoći.

- Dragi moji prijatelji i znanci, sad mi je najteže u životu. Nemoćan sam jer je takva bolest, a kemoterapija me iscrpljuje i muka mi je. Nisam prosjak, ali sad ovisim o dobrim ljudima, rodbini prijateljima i svima koji mi mogu financijski olakšati na bilo kakav način. Nemoćan sam jer ne mogu raditi, a bez financija ništa ne mogu. Ovisim o drugima i to me čini nesretnim, jer uvijek sam bio sposoban zaraiti i živjeti normalno. Želim biti što manje na teret svima, ali posebna hrana, lijekovi, prijevoz, osnovni životni troškovi, sve to košta. Zato tko može, prijatelji, pomozite mi koliko možete, bez obaveza, sve na osnovi dobre volje. Život je takav, a nisam ni slutio da ću spasti na ovo gdje čovjek postaje nemoćan. Nadam se da ću se vratiti jači kad prođe ova tortura od sedam mjeseci. Do tada, hvala svima na podršci - napisao je Solaković i pritom ostavio broj žiro računa preko kojeg mu možete pomoći.

Herojski čin napravio je 2018. godine, tada je radio u Gajcu na Pagu kao pomoćni kuhar, a jednog dana zatekla ga je situacija gdje je nepoznati čovjek utrčao u restoran vičući: ‘Dijete se utopilo! Zovite hitnu!' Solaković je odmah otišao na mjesto događanja i zatekao je 17-godišnjaka kako nepomično leži dok ga drugi bezuspješno pokušavaju spasiti.

- Ljudi koji su ga oživljavali rekli su 'Gotovo je, ne diše!'. Odmah sam im rekao da se maknu, da dalje ja preuzimam reanimaciju. Opipao sam puls, kojeg nije bilo. Čovjeku koji je dječaku upuhivao zrak, rekao sam da nastavi dalje to raditi, a ja sam ga počeo reanimirati. Sve dok u jednom trenutku nisam osjetio lupanje srca. I nakon još pet pritisaka kod srca, dječak je ispljunuo vodu i sukrvicu iz nosa i počeo je disati. No, nije dolazio svijesti. U jednom trenutku pojavljuje se hitna kojoj asistiram prilikom prenošenja dječaka u vozilo, i oni ga odvoze u bolnicu u Zadar - ispričao je Solaković za Dugoselsku kroniku.

Mladić je u bolnici došao k sebi, a bivši hrvatski borac bio je jedan od najzaslužnijih za spašavanje mladog života.