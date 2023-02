Amerikanac iz Istanbula preselio u Zagreb: Parkiram sad i na sva četiri, nedostaje mi meksička hrana

Bila je taman veljača, ali prije 16 godina. Codyja McClaina Browna svojoj je kući u Hrvatsku, o kojoj je on dotad samo slušao, dovela današnja supruga, koju je upoznao u rodnoj Oklahomi, gdje je ova Splićanka studirala. – Odmah sam zavolio Split! I buduću punicu! – smije se ovaj profesor engleskog jezika na Fakultetu političkih znanosti (FPZG), koji se u Lijepu Našu za stalno preselio 2011., nakon života u Istanbulu. Želio je raditi na doktoratu, u Zagrebu je dobio priliku i jednostavno odlučio da je za njega to – to.



– Da sam se vratio u SAD, mogao sam dobiti eventualno poziciju nekog vanjskog suradnika na fakultetu, dok je ovdje egzistencija bila osigurana – objašnjava nam Amerikanac na gotovo tečnom hrvatskom jeziku, a mi pitamo kako je raditi s hrvatskim studentima. Fenomenalno, kaže, iako se oni na prvu možda malo čude njegovim predavačkim metodama. Zašto?