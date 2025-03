Američka vojna pomoć Ukrajini obustavljena u ranim satima u utorak

Američka vojna pomoć Ukrajini zaustavljena je u ranim satima u utorak, rekao je izvor upoznat sa situacijom za agenciju Reuters, dok Ukrajina i njezini saveznici govore da to ide na ruku agresoru, Rusiji. Izvor je kazao da su isporuke za Ukrajinu zaustavljene oko 01,30 sati po GMT-u. Dužnosnik Bijele kuće rekao je u ponedjeljak da Sjedinjene Države obustavljaju vojnu pomoć Ukrajini, te da ne se radi o "trajnom prekidu pomoći, već o stanci". Do te je odluke došlo nekoliko dana nakon verbalnog sukoba američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu u Bijeloj kući.

Reagirajući na tu odluku Washingtona, češki premijer Petr Fiala rekao je da odluka o obustavi vojne pomoći pokazuje koliko je važno da Europa promijeni politiku i ojača svoje gospodarske i vojne sposobnosti kako bi preuzela odgovornost za svoju sigurnost. "To zahtijeva povećana ulaganja u obranu. Jamčenje naše sigurnosti također znači intenziviranje naše potpore Ukrajini", rekao je u izjavi na X-u. "Ne možemo dopustiti da ruska agresivna politika, koja nam svima prijeti, uspije." Čelnik ukrajinskog parlamentarnog odbora za vanjske poslove Oleksandr Mereško kazao je da izgleda da Trump želi natjerati Ukrajinu na kapitulaciju pod ruskim uvjetima. "Zaustaviti pomoć u ovom trenutku znači pomoći (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu", kazao je za agenciju Reuters.

"Izgleda kao da nas gura prema kapitulaciji, što znači (prihvaćanje) zahtjeva Rusije", rekao je. Usporedio je obustavu pomoći s Münchenskim sporazumom iz 1938., kada je nacističkoj Njemačkoj dopušteno anektirati dio Čehoslovačke. "Ovo je gore od Münchena jer tamo barem nisu pokušali prikazati Čehoslovačku kao agresora, a ovdje pokušavaju optužiti žrtvu agresije - to je izuzetno opasno." Francuski ministar za Europu Benjamin Haddad rekao je da odluka o obustavi isporuke oružja Ukrajini udaljava mir. "Odluka o obustavi isporuke oružja Ukrajini ... udaljava mir jer to samo jača ruku agresora na terenu, a to je Rusija”, dodao je. "Nikada ne smijemo zaboraviti: u ovom ratu postoji agresor, a to je Rusija, a Ukrajina se hrabro brani već tri godine", rekao je također.