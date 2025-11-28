Ako virus mutira, ovo bi moglo biti gore od COVID-a: 'Ono čega se bojimo...'

Virus ptičje gripe mogao bi izazvati pandemiju goru od koronavirusa ako mutira i počne se prenositi s čovjeka na čovjeka, upozorila je voditeljica Centra za respiratorne infekcije francuskog Instituta Pasteur. Visoko patogena ptičja influenca u posljednjih nekoliko godina dovela je do eutanazije stotina milijuna ptica, poremetila opskrbu hranom i podigla cijene.

"Ono čega se bojimo jest da se virus prilagodi sisavcima, a posebno ljudima, te postane sposoban za prijenos s čovjeka na čovjeka - tada bismo imali pandemijski virus“, rekla je za Reuters Marie-Anne Rameix-Welti iz Centra za respiratorne infekcije Instituta Pasteur. Institut Pasteur bio je među prvim europskim laboratorijima koji su razvili i podijelili testove za otkrivanje bolesti COVID-19, stavljajući protokole na raspolaganje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i laboratorijima diljem svijeta.

Ljudi imaju antitijela protiv uobičajenih sezonskih gripa H1 i H3, ali ne i protiv H5 ptičje gripe, kao što nismo imali antitijela protiv koronavirusa, pojašnjava Rameix-Welti. Za razliku od koronavirusa, koji je uglavnom pogađao ranjive osobe, virusi influence mogli bi biti pogubni i za zdrave osobe. "Pandemija ptičje gripe vjerojatno bi bila prilično teška, potencijalno i teža od pandemije koju smo prošli", kaže stručnjakinja.

Već je bilo slučajeva zaraze ljudi virusom H5 ptičje gripe u prošlosti, ali uglavnom kod osoba u bliskom kontaktu sa zaraženim životinjama. Kako navodi Reuters, ovog je mjeseca u Washingtonu zabilježen prvi slučaj H5N5 kod čovjeka. Muškarac, koji je imao pridružene bolesti, preminuo je prošli tjedan.

Prema izvješću WHO-a o ptičjoj gripi, od 2003. do 2025. zabilježeno je gotovo 1000 slučajeva zaraze ljudi, uglavnom u Egiptu, Indoneziji i Vijetnamu. Unatoč tome, rizik od pandemije među ljudima i dalje je nizak, rekao je Gregorio Torres, voditelj Znanstvenog odjela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH). "Moramo biti spremni reagirati dovoljno rano. Ali, trenutno možete bez brige šetati šumom, jesti piletinu i jaja te uživati u životu. Rizik od pandemije postoji kao mogućnost, ali vjerojatnost je još uvijek vrlo niska“, rekao je.

Ako ptičja gripa mutira i postane prenosiva među ljudima, Rameix-Welti smatra kako bismo danas bili bolje pripremljeni nego prije pandemije COVID-19. "Pozitivna strana influence u odnosu na COVID jest da imamo specifične preventivne mjere. Imamo spremne kandidate za cjepivo i znamo kako brzo proizvesti cjepivo. Također, imamo zalihe specifičnih antivirusnih lijekova koji bi, u načelu, bili učinkoviti protiv ovog virusa ptičje gripe“, zaključuje.