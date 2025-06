Afera Rimac: Još jedna nagodba, 14 optuženih već priznalo krivnju

Još jednu nagodbu, ukupno četrnaestu, sklopio je USKOK s nekim od optuženika koji su se teretili da su od Josipe Pleslić (ex Rimac) tražili da iskoristi svoj utjecaj državne tajnice, saborske zastupnice i bivše kninske gradonačelnice, te im omogući da oni ili netko njihov prođu državni ispit bez obzira na pokazano znanje, da se preko veze zaposle u državnoj upravi... Ovaj put na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-im odlučila se Anita Validžić, bivša savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede i bliska prijateljica Josipe Rimac. Uvjetno je osuđena na devet mjeseci zatvora, uz rok kušnje od dvije godine, a njezina odluka da sklopi nagodbu je zanimljiva i u svjetlu jedne druge činjenice.

Naime, njezin je suprug Domagoj Validžić koji je također optužen u spisima koji su povezani s Josipom Rimac. Konkretnije, on je jedan od optuženika u aferi Vjetroelektrane u kojem je optužena i Gabrijela Žalac, bivša Plenkovićeva ministrica. Optužnica u aferi Vjetroelektrane još nije postala pravomoćna, no s obzirom na ono što se događa u spisu u kojem je od 27 optuženika do sada 14 priznalo krivnju i nagodilo se s USKOK-om, vjerojatno bi nagodbi moglo biti i u tom spisu.

Što se tiče Anite Validžić, i ona se kao Gabrijela Žalac teretila da je od Josipe Rimac tražila da njoj bliskoj osobi sredi prolazak državnog ispita. Nakon njezine nagodbe, na optuženičkoj klupi ostalo je još 13 osoba, uključujući i samu Josipu Rimac. Postupak je u odnosu na njih razdvojen, a optužnica još nije pravomoćna. No kako se stvari razvijaju, neke nove nagodbe nisu isključene, a razmišlja li o tom i Josipa Rimac, teško je reći. Po neslužbenim informacijama, ona je na početku postupka imala takvu ideju te je počela i pregovore s USKOK-om. Koji joj je ponudio višegodišnju kaznu zatvora nakon što prizna krivnju, s obzirom na to da se tereti za više od 30 kaznenih djela. No Josipi Rimac se ponuda nije svidjela pa je odlučila da će radije ići na sud, valjda računajući da će do presude proći godine. U međuvremenu je njezina obrana odlučila osporavati zakonitost optužnice i to tako da su opetovano tražili izdvajanje nezakonitih dokaza.