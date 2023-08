A koga biste vi poslali u Noinu arku kao hrvatskog predstavnika?

Hrvoje Zekanović ponijet će sa sobom kartonskog Zorana da lakše zaspi, Peđa Grbin odlučno je odbacio prijedlog da svoje mjesto ustupi trima članovima stranke, Miro Bulj inzistira da s njim ide i barem jedan konj kako bi se sačuvala tradicija sinjske Alke, a vladajući su se skoro potukli. Ante Bačić tražio je mjesto jer je završio Ratnu školu "Ban Josip Jelačić", a Damir Habijan se mimo poslovnika pozvao na fizičku spremu i otrčanu utrku Spartan na 38 stupnjeva Celzijevih u hladu.

Doista, kako bi se ponijeli saborski zastupnici da im jednog dana iz Bruxellesa stigne depeša da je završena izgradnja arke koja će u slučaju da Zemlji zaprijeti (samo)uništenje, moći primiti cirka 3000 ljudi, a među njima i 100 predstavnika Hrvatske? Dakako, jednoglasno će odmah donijeti odluku da u arci svakako treba biti 80 zastupnika kao legalno izabranih predstavnika naroda, a ostalih 20 mjesta velikodušno će ponuditi svima ostalima. Zamislimo raspravu na sjednici: trebaju li uz predsjednika Sabora letjeti i svi potpredsjednici? Što sa zastupnicima nacionalnih manjina? Furio Radin ili Veljko Kajtazi? A Milorad Pupovac? – Možda bi bilo dobro da ostane sa svojim narodom, da mu ne zamjere... – čut će se tihi glas iz klupa Domovinskog pokreta...

OK, lako je sad kad smo preživjeli armagedon, kako su neki nazvali nevrijeme 19. srpnja, zamišljati ovakav SF (saborsko-filozofski) skeč, no što ako voda jednog dana, za 100, 1000 ili 10.000 godina doista dođe do grla, koga će se prvo spašavati? Postoji li plan? Tko će donositi te teške odluke? Saborska većina? Stožer? Ako ljudsku vrstu ne uništi nuklearni arsenal, prapovijesni odleđeni virus, bog, bug ili neki dezorijentirani meteor, mogla bi je poplava biblijskih razmjera nakon što se otope svi ledenjaci.

O arci kakvu je u biblijska vremena sagradio Noa razmišljaju i ozbiljni ljudi koji su spremni u nju uložiti ozbiljan novac. Elon Musk, na primjer. Dalekometnog milijardera znanstveni je svijet ismijao kad je rekao da razmišlja o futurističkoj Noinoj arci koja bi sa živom posadom odletjela na Mars. Musk koji, ne sumnjamo, sebe vidi kao novovjekovnog Nou, ako ne i boga, govorio je o izgradnji samoodrživog grada na Marsu, u koji će se, uz ljude, dopremiti i životinje sa Zemlje. Time bi, rekao je za Time, pomogao ljudima da koloniziraju Crveni planet dok Zemljini resursi nestaju.

POVEZANI ČLANCI:

Znanstvenici koji su zagrizli udicu kažu da nova arka uopće ne mora biti neki ogroman svemirski brod u koji bi se nagurala po dva primjerka svake vrste koja obitava na Zemlji. Umjesto njih, prevezao bi se njihov – DNK materijal. No, astrofizičar Jonathan McDowell smatra da će vjerojatno trebati više stoljeća dok čovjeku ne pođe za mozgom uzgojiti životinje na Marsu na kojem nema ni kisika. A krave s gas-maskama teško je zamisliti. Znanstvenik Jekan Thanga sa Sveučilišta u Arizoni razradio je ideju o razvoju "moderne Noine arke" ispod površine Mjeseca. Arka bi sadržavala sjeme, spermije, jajašca i DNK 6,7 milijuna vrsta – 5,1 milijun gljiva, 0,3 milijuna biljaka i 1,3 milijuna životinja.

Thanga i njegov tim vjeruju da bi idealne lokacije bile jame na Mjesecu i tuneli stari milijarde godina. Koristila bi se metoda kriokonzerviranja, ohlađivanja na minus 180 do minus 196 stupnjeva (sto stupnjeva hladnije od Pfizerova cjepiva protiv COVID-19). Valjalo bi prije radi transporta razviti i tzv. kvantnu levitaciju, kako bi ohlađeni materijal koji prenosi energiju bez gubitka topline lebdio iznad snažnog magneta. Thanga vjeruje da pohranjivanje uzoraka na drugo nebesko tijelo smanjuje rizik od gubitka bioraznolikosti u slučaju da (ne dao HAARP!) dođe do potpunog uništenja Zemlje.

Oni prizemniji odlučili su arku sagraditi na Zemlji. Norveška je već dobrano napunila svoju bazu sjemenja Svalbard Seedbank na otoku Spitsbergenu, otvorenu 2008., u kojoj je već oko 1,12 milijuna uzoraka. Na sjeveroistočnoj obali Južne Afrike provodi se ambiciozan projekt koji su pokrenuli Richard i Hein Prinsloo-Curson. Odlučili su skupiti 5,5 milijardi eura za sustav velikih kupola ispod kojih bi se održavao život. Takve kupole, smatraju, mogle bi se rasporediti diljem svijeta (kod nas obavezno na obali, iznajmljivanja radi, da ne stoje bezveze u iščekivanju sudnjeg dana). Projekt u Južnoj Africi pokrenut je kako bi se potaknulo vlade diljem svijeta da preispitaju svoj odnos prema planetu i životinjama koje žive na njemu. Istrijebivši oko 60 posto životinja na Zemlji od 1970. i znajući da svakoj osmoj vrsti danas prijeti izumiranje, čovjek si je lukavo osigurao dodatna mjesta u nekoj budućoj arci. Nastavi li tako, u njoj će čamiti samo jedna vrsta. Ona najpohlepnija.