Milanović : Ovo je poruka svima koji misle da sam došao dijeliti BiH, zar se tako ponaša neprijatelj!?

Hrvatska vas zaboraviti neće i uz vas je – kazao je to braniteljima, ali i hrvatskom narodu u BiH predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na svečanoj akademiji u Mostaru kojom se obilježava 30. obljetnica osnutka Hrvatskog vijeća obrane.

– Ja dolazim među svoj narod, Hrvatice i Hrvate kao prijatelj i želim poručiti da razina današnjeg skupa, kultura, stil i pristojnost, sve je to HVO. Svima onima koji su skeptici prema ulozi HVO-a u ratu koja je bila pobjednička i lijepa mogu samo reći 'dođi da vidiš, dođi da se diviš' – poručio je Milanović iz Mostara, piše vecernji.ba.

Istaknuo je kako je on predsjednik svih Hrvata, i onih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, pa tako i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

– To je moja dužnost i moja prisega. Ni prema kome u BiH nemam predrasude. Ni prema Srbima koji su u ratu bili agresori, ni prema Bošnjacima, odnosno muslimanima kako smo ih nekad zvali. Sve su to potpune realnosti. Moram reći kako je hrvatstvo u BiH neiskorjenjivo i bez njega nema BiH. Nema je ni bez Srba i Bošnjaka. To je trojstvo koje čini ovu državu – ističe hrvatski predsjednik.

Ali napominje kako je potrebno ispuniti uvjete i držati se potpisnih obećanja.

– Dayton je bio način da opstane BiH i da se završi rat. U tome su Hrvati dali ogroman utjecaj. Hrvati kao najmalobrojniji narod u BiH ne želi biti manjina. Što se dogodilo u BiH u zadnjih 16 godina da je netko naslutio da bi na račun Hrvata mogao ostvariti sitne interese a ugroziti bitne interese svoga naroda – upitao se Milanović.

Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL 08.04.2022. Mostar - Sredisnja svecanost obiljezavanja 30. obljetnice osnivanja Hrvatskog vijeca obrane. U svecanosti sudjelovao je i hrvatski predsjednik Zoran Milanovic, koji je na Trgu hrvatskih velikana polozio cvijece i zapalio svijecu u cast poginulim braniteljima. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

– Ovdje sam došao u drugu državu, čiji predsjednik nisam. Ovo je poruka svima onima koji misle da sam došao dijeliti BiH. Hrvatska želi da BiH bude čitava, od Une do Drine, od Save do Neuma, do Ploča koje su u Hrvatskoj i da kao takva uđe u Europsku uniju. Prije dva tjedna sam se uljudno odlučio zahvaliti inicijativi predsjednicima srednje i istočne Europe koji su tražili da se Ukrajini dodijeli status zemlje kandidata. To baš ne ide preko noći, to je trebala biti velika gesta prema Ukrajini. Tome se protive neke zapadne države, ali to neće ići – rekao je Milanović.

– Moj uvjet je bio da se tu spomene i BiH, kao zemlja koja također dobiva status kandidata, ako može Ukrajina, onda mora biti i BiH, koja je usred Europe, koja je sigurna. To je odbijeno i ja sam se uljudno zahvalio. Smatra li itko da se tako ponaša neprijatelj cjelovite Bosne i Hercegovine kao države? – dodao je.

Mišljenja je kako se zemlje u Europskoj uniji razlikuju, ali i da je Europska unija sredstvo iz kojeg svaka članica ima veliku korist. Također je naglasio i to da Europska unija, pa tako i Bosna i Hercegovina, može opstati samo ako se budu poštivale različitosti.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na svečanosti je odlikovao četiri zborna područja iz Bosne i Hercegovine, ZP Mostar, ZP Orašje, ZP Vitez i ZP Tomislavgrad. Prema Odluci posthumno je odlikovao i general bojnika Ivu Lozančića, zapovjednika 111 XP brigade HVO-a Žepče.

Hrabrost, snaga i sposobnost

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade RH i ministar branitelja ocijenio je kako je današnja obljetnica prilika za izraziti zahvalnost onima koji su prije 30 godina stali u obranu slobode, ali i onima koji su svoje živote položili za obranu hrvatskog naroda.

– Ovo je prilika da se prisjetimo neizbrisivih povijesnih činjenica koje se često zaboravljaju, a katkad i osporavaju. Na poseban način želim zahvaliti svim Hrvatima iz BiH koji su na samom početku velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku dali svoj značaj uključivanjem u obranu Hrvatske – kazao je Medved.

Dodaje kako je hrvatski narod u BiH izlaskom na referendum podržao neovisnu BiH i time odigrao presudnu ulogu za osamostaljenje, dok je Hrvatska bila među prvim zemljama koja je priznala neovisnost BiH.

– Hrvatsko vijeće obrane pokazalo je iznimnu hrabrost, snagu i sposobnost što je i danas u okviru Oružanih snaga BiH okosnica sigurnosnog i obrambenog sustava BiH. Hrvatski narod s pravom očekuje da njihova konstitutivnost bude poštovana i zajamčena – smatra ministar Medved.

Spomenuo je rusku invaziji na Ukrajinu navodeći "kako svi trebamo biti svjesni visoke cijene rata i slobode koju moramo njegovati i utkivati je u svijest novih generacija".

– Svjedočimo čestim previranjima oko promjene Izbornog zakona u BiH što najviše pogađa hrvatski narod. Hrvatska, kao jedna od potpisnica Daytonskog sporazuma, prati političko stanje u BiH. Želimo da se postigne dogovor koji će osigurati jednakopravnost svih naroda. Hrvati traže poštivanje Ustava, a Vlada RH vas u tome podržava jer je to legitiman i pravedan cilj – ustvrdio je ministar.

Navodi kako je provedba izborne reforme u BiH ključna za legitimnost izbornog procesa, ali i važna za put ka euroatlantskim integracijama. Istaknuo je kako hrvatska Vlada čvrsto stoji uz hrvatski narod u BiH, navodeći za primjer potporu u političkom, ekonomskom, zdravstvenom i obrazovnom sektoru.

Čović: Ostanimo u zajedništvu

Dragan Čović, predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kazao je kako je vrijeme ispred nas vrijeme različitih iskušenja.

– Da nije bilo hrvatskog naroda u cjelini, niti bi nas bilo u BiH, niti bi očuvali svoj dom i svoj narod. Ovo je vrijeme za čestitati i zbog toga sam ponosan. Ovo je preznačajan datum za sve nas. Želim uputiti zahvalu za svu mudrost koju ste imali prije 30 godina, za hrabrost i odlučnost, drskost. Upućujem zahvalu za sve ono plemenito što je hrabrilo HVO u tom vremenu, zahvalu za izboreni mir. Danas možemo reći da smo svoj na svome u Mostaru, u našoj Bosni i Hercegovini, u hrvatskoj Bosni i Hercegovini – kazao je Čović.

Naveo je kako je ova 30. obljetnica obilježena u svakom dijelu Bosne, Središnje Bosne i diljem Hercegovine.

Zahvalio je hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću jer je Hrvatska imala odlučnost, mudrost i drskost izdvojiti sve što je vrijedno unutar HVO-a i hrvatskog naroda u BiH, a što se veže uz Domovinski rat, te na osnovu toga dodijeliti odličja.

Dodao je kako u godini izbora želi poslati jasnu poruku: „Hrvatski narod će birati svoje legitimne predstavnike na svim razinama vlasti u BiH“.

– Moramo biti u zajedništvu jer smo najmalobrojniji narod u BiH. Svi koji pokušavaju razdijeliti hrvatsko biće u BiH, za to neće dobiti priliku. Riješit ćemo pitanja hrvatskog naroda u BiH. Kroz jedinstvo i HNS štitit ćemo svoje interese – zaključio je Dragan Čović.

General Džoić: Budimo jedinstveni u borbi za svoja prava

General Vlado Džoić, voditelj Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat te predsjednik Organizacijskog odbora obilježavanja obljetnice kazao je kako je Hrvatsko vijeće obrane bilo prvo organizirano u obrani Bosne i Hercegovine.

– U postrojbama se nalazio i značajan broj Bošnjaka, pa i Srba, što nas čini najviše multietničkom vojskom u BiH. To je činjenica koju nitko ne može promijeniti, ma koliko god se trudili obezvrjeđivati mjesto, ulogu i značaj HVO-a za Bosnu i Hercegovinu kakva je ona danas. Bez HVO-a ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine – poručio je on.

Istaknuo je kako su se pripadnici Hrvatskog vijeća obrane borili za obranu hrvatskog naroda, ali i za Bosnu i Hercegovinu za koju su vjerovali da će postati pravnom državom, kao osloncem svakog demokratskog društva.

Pozvao je hrvatski narod da bude jedinstven, odlučan i ustrajan u borbi za svoja pripadajuća prava kao naroda.

– Mi bivši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, kao neotuđivi dio hrvatskog naroda, zajedno sa svojim narodom i njegovim legitimno izabranim političkim predstavnicima odlučno ćemo se oduprijeti daljnjem poniženju i dekonstituiranju Hrvata kao jednakopravnog naroda u Bosni i Hercegovini – zaključio je general Džoić.

Film o povijesti za budućnost

U okviru obilježavanja 30. obljetnice od utemeljenja HVO-a na svečanosti je prikazana predprojekcija najavnog filma (trailera) "Hrvatsko vijeće obrane" koji se počeo snimati početkom ove godine. Scenarij i režiju filma rade Ivo Čolak i Zdenko Jurilj.

Program su glazbenim dijelom uveličali Prvi bend vojnog orkestra Oružanih snaga BiH, klapa HRM Sv. Juraj, Klapa Zvizdan iz Posušja i Lucija Zovko.