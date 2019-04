'Moj sin dokazao se u inozemstvu, ali mi je nedavno rekao: 'Tata, ja bih se vratio'. Ima nade'

Hrvatska je postala protočni bojler koji svoje mlade visokoobrazovane kadrove s neizrecivom lakoćom transferira na strana tržišta i to se mora hitno promijeniti. Rekao je to danas gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić na okruglom stolu “Budućnost u Hrvatskoj” na tamošnjem Sveučilištu Sjever. Dio je to projekta “Hrvatska pamet Hrvatskoj” koji Večernji list i Poslovni dnevnik provode u suradnji sa šest hrvatskih sveučilišta, a glavna je tema problem odlaska mladih u inozemstvo.

O tome kako našu zemlju transferirati iz protočnog bojlera u perspektivni inkubator poduzetništva i znanja, govorili su i koprivničko-križevački župan Darko Koren, pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever doc. dr. sc. Gordana Tkalec, pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić, v. d. pročelnika Odsjeka za novinarstvo Sveučilišta Sjever doc. dr. sc. Željko Krušelj, direktor marketinga koprivničke tvrtke Hangar 18 Mario Pintar i glavna urednica Bjelovarskog lista Slavica Trgovac Martan.

Odziv studenata na panel-diskusiju bio je izniman, što je u uvodnom obraćanju primijetila i direktorica i članica uprave Večernjeg lista Andrea Borošić koja je, mimo protokola, na početku odlučila pozdraviti upravo njih, a ne sudionike i goste iz političkog, akademskog i gospodarskog svijeta. Napomenula je da su i mediji, uz političare i gospodarstvenike, pozvani da pokušaju promijeniti negativne trendove i zadržati mlade u Hrvatskoj.

Veliki i uspješni sustavi

Svoja iskustva studentima je u pozdravnom govoru prenio i ministar turizma Gari Cappelli, koji je zaključio da ipak nije sve tako crno kao na prvi pogled.

– Mladi žele da im prestanemo pričati bajke i da s riječi krenemo na djela. O tome im moramo govoriti. S druge strane, problem sličan našem imao je dio zemalja nakon ulaska u EU, ali ti su trendovi tamo nakon nekoliko godina drukčiji. Mladi se sada vraćaju. Moj je sin prije nekoliko godina otišao u inozemstvo i tamo se uspio dokazati, u obrazovnom i poslovnom smislu. No, prije nekoliko mjeseci rekao mi je: “Tata, ja bih se vratio”. Dakle, ipak ima nade – uvjeren je Cappelli.

Ministar je uoči okruglog stola sa županom Darkom Korenom potpisao ugovor o sufinanciranju programa razvoja cikloturizma u toj županiji koji se temelji na razvoju kontinentalnog turizma rekreacijom i biciklizmom. Projekt je vrijedan pola milijuna kuna, a Ministarstvo je osiguralo 350.000 kuna. Cappelli je najavio i da će zdravstveni turizam imati vrlo važno mjesto u strategiji razvoja hrvatskog turizma u sljedećih deset godina te pozvao studente da razmišljaju o tome kad rade životne planove.

Za razliku od prvoga okruglog stola o odlasku mladih, održanog u Osijeku, u Koprivnici je on bio obojen mnogo vedrijim i optimističnijim tonovima. Prorektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Mario Tomiša podsjetio je da je ta visokoškolska ustanova jesenas bila najatraktivnija u Hrvatskoj jer su već u prvom upisnom roku popunili sve upisne kvote. Pročelnica Odjela za medije Gordana Tkalec naglasila je pak da je samo lani na sveučilištu otvoreno deset novih studija, a postojeći studiji se kao živi organizmi konstantno osuvremenjuju.

Slična je situacija i u županijskom gospodarstvu. Župan Darko Koren navodi da ono počiva na velikim i uspješnim industrijskim kompleksima čiji je generator Podravka. No, to je i otegotna okolnost za cijeli kraj jer se zbog tih velikih sustava koji su proizvodili kvalitetna i stabilna radna mjesta razvilo premalo malih i srednjih subjekata. Krajnje je vrijeme, složili su se župan i gradonačelnik, da se taj trend u Koprivnici i županiji popravi.

Posebno zanimljiva polemika razvila se danas kad se postavilo pitanje koliko mediji mogu pomoći u zadržavanju mladih u Hrvatskoj i kakva je uopće njihova današnja pozicija u društvu. Pročelnik odsjeka za novinarstvo Sveučilišta Sjever Željko Krušelj podsjeća da su mediji i novinarstvo najbolje i najlošije što se može dogoditi svakome, pa tako i našem društvu. Mediji su „u mentalnom smislu“ iznimno važni u građenju društvenog optimizma, ali mogu djelovati i destruktivno kad potenciraju negativne trendove i prikazuju ih crnjima nego što to doista jesu.

– Profit ne smije biti jedini kriterij. Naše studente ovdje učimo da u takvim situacijama znaju reći ne – kaže Željko Krušelj.

Da se novinarstvo ne smije svesti samo na profit, ističe i župan Koren koji misli da su mediji iznimno važni u definiranju svih društvenih i gospodarskih tokova u državi. Urednica Bjelovarskog lista Slavica Trgovac Martan podsjeća da oni na lokalnoj razini promoviraju uspješne mlade ljude i forsiraju pozitivne priče, poput velike akcije promoviranja uspješnih žena u biznisu.

– Kad je riječ o iseljavanju mladih iz zemlje, pitanje je jesu li mediji dovoljno moćni da tu bilo što promijene – retorički se osvrnula Trgovac Martan. Stanje u medijima prilično je kompleksno i zbog snažnog utjecaja politike i u tom društvenom segmentu – smatra gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji ne misli da su mediji sami po sebi krivi baš za sve ono što se događa u njima i oko njih.

– Kad bismo mogli čarobnim štapom mahnuti i mijenjati medije iznutra, teško da bismo time išta važno postigli zbog okruženja u kojem oni djeluju. Danas je na djelu teror tužbi protiv medija koje su uglavnom usmjerene prema gušenju novinarskih sloboda. Prije su se neki mediji pokušavali disciplinirati višim stopama PDV-a. A sjetimo se samo ortačkih ugovora, prisluškivanja novinara, atentata na vlasnika medija. Kao društvo nismo učinili dovoljno da zaštitimo medije i novinare i da im damo ulogu koju moraju imati u demokratskim društvima – podsjetio je gradonačelnik Jakšić. S druge strane, upozorava da mladi teško mogu vjerovati u perspektivu društva u kojem bivši premijer leži u zatvoru, a lijevo i desno krilo sadašnjeg premijera na udaru je zakona.

Župan Koren, međutim, pozitivnim doživljava činjenicu da je bivši premijer države u zatvoru.

– Dobro je da bivši visoki dužnosnici završavaju u zatvoru jer je to pokazatelj da se kao društvo obračunavamo s negativnostima. U Azerbajdžanu nisam čuo da se to događa. Držim da mediji u Hrvatskoj uživaju veliku slobodu, što pokazuje i više od 1200 tužbi protiv njih. To je, naime, dokaz da mediji mogu pisati što god hoće – uvjeravao je prisutne Koren.

Replicirao mu je pročelnik za novinarstvo Krušelj koji navodi da broj tužbi može biti znak da mediji objavljuju što hoće, ali i da postoji golemi pritisak da ih se spriječi da pišu što žele.

Govoreći o naporima države da zadrži mlade, pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić naglasila je da je pred izglasavanjem u Saboru paket zakona kojim se nastoji revitalizirati ruralni prostor s naglaskom na ruralni turizam. Time se želi omogućiti ostanak mladih na selu i više perspektive za te krajeve.

Natječaj za projekte

Mario Pintar iz koprivničke tvrtke Hangar 18 koja proizvodi pametne mobitele govorio je o iskustvima kroz koja su prolazili od osnutka 2005. do danas, kad su otvorili prvu prodavaonicu u Irskoj.

– Vama studentima danas želim poručiti: ludost i hrabrost ono je što nas tjera dalje. Bez toga nema razvoja – naglašava direktor marketinga poduzeća koje je najveći uspjeh postiglo NOA pametnim mobitelima.

Na interaktivnoj tribini predstavljen je studentski natječaj u pisanju projekata kojim Večernji list nagrađuje izvrsnost hrvatskih studenata, a poduzetnici su podijelili uspješne poslovne projekte ostvarene u Hrvatskoj. Mladi obrazovani ljudi najveća su vrijednost koju Hrvatska ima i bez njih nema društvenog ni gospodarskog napretka, stoga je važno podržati ih i poticati da svoj potencijal iskoriste u Hrvatskoj, uvjereni su u Poslovnom dnevniku i Večernjem listu. Upravo to su glavne teme velike nacionalne akcije Hrvatska pamet Hrvatskoj, proizašle iz društveno odgovornog projekta Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, kojom od 2015. nastoje podići svijest o potrebi zadržavanja mladih i prilikama za implementaciju njihovih ideja. Brojni su studenti uz pomoć tog projekta pokrenuli poslove i nastavili razvijati karijere, što pokazuje da je od samog početka riječ o dobroj podlozi za budući profesionalni razvoj.

Na interaktivnoj tribini namijenjenoj studentima moglo se čuti kako ostvariti uspješan biznis, i to od uspješnih poduzetnika – osnivača i vlasnika tvrtke POBIS d.o.o. Borisa Poljaka te osnivača tvrtke Codebox Martina Kolarića i Filipa Stojića. O onome što ih čeka na tržištu rada studentima Sveučilišta Sjever govorila je viša menadžerica ljudskih potencijala u Plivi Vlatka Pieters.