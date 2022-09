Poznati astronom o 'svemirskom sudaru': Nisam siguran je li to pravi način obrane od nebeskih objekata

Podaci sa sonde koja je snimala posljedice eksplozije će za dva tjedna pokazati što se točno dogodilo kod sudara NASA-ine svemirske letjelice DART s malenim asteroidom, izjavio je to u središnjem Dnevniku HTV-a poznati astronom Korado Korlević.

- Prava priča nam stiže kada vidimo je li sonda, koja je kasnila dvije minute iza DART-a i snimila posljedice eksplozije - uspjela preživjeti let kroz sve krhotine koje su letjele. Treba nam dva tjedna da stignu podaci s nje i da vidimo što se točno dogodilo, kazao je.



- Za dvije godine kreće projekt Hera. Jedna druga svemirska sonda ići će gore, parkirati se i u detalje snimiti cijelu priču da znamo je li to pravi način da se možemo obraniti od nebeskih objekata. Po onome što se dosad vidjelo nisam siguran da je to pravi način i očekujem da će u narednih nekoliko godina krenuti priča da sve to treba ponoviti, ali s nuklearnom bojevom glavom da vidimo hoće li biti efikasnije - dodao je.



Na pitanje koliko se često otkrivaju tijela koja bi mogla biti opasna za život na Zemlji, Korlević je rekao da se ona otkrivaju na dnevnoj razini.



- Jedno je kad otkriješ tijelo koje naizgled ide prema tebi, a onda treba tri dana mjerenja kako bi bio siguran ide li prema tebi. Tada se obično isključi takva mogućnost, dodao je i kazao da je trenutačno oko 3.000 objekata koji se nazivaju "potentially hazardous object". Ali ne možemo reći da baš imamo neki objekt koji će udariti sutra, preksutra ili za 50 godina. Imamo samo objekte koji su potencijalno opasni ako uđu u nešto što se zovu "ključanice kaosa" i onda nas mogu udariti. Trenutačno od poznatih niti jedan ne ide na sraz - kazao je astronom.



Kako gleda na potencijalnu opasnost za čovječanstvo od udara asteroida u kontekstu svega onoga što nam se danas događa, Korlević je kazao da si mi sami najviše prijetimo.



- Nebeska tijela, potresi, uragani - priroda je to uvijek bila i uvijek je imala. Nema veće opasnosti za čovjeka od samog čovjeka. Nažalost, cijeli taj svjetski sustav koji se bavio obranom, on košta na razini transfera jednog nogometaša. Budžet za to je u razini ispod jednog nogometnog kluba, kazao je Korlević.



Inače, NASA-ina svemirska letjelica je još 24. studenog prošle godine krenula na put dug 11 milijuna kilometara do asteroida Dimorphos koji ima promjer od oko 160 metara i kruži oko pet puta većeg asteroida Didymosa.

NASA je uživo prenosila približavanje sonde DART Dimorfosu koji bi udarom na Zemlju mogao uništiti jedan grad. Jedan sat prije udara Dimorfos je postao vidljiva svijetla točka, zatim je narastao i na kraju postao vidljiv s površinskim detaljima - sve dok kamera nije uništena pri udaru.

>> VIDEO NASA ispisala povijest: Letjelica DART uspješno je udarila u asteroid!