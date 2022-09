Istraživanje dokazalo: Bebe u majčinoj utrobi različito reagiraju na nove mirise i okuse

Bebe u maternici reagiraju na ono što konzumiraju njihove majke tako da prave grimase kada okuse ili namirišu kelj, a smiješe se kad majka pojede mrkvu, ustanovili su znanstvenici s engleskog sveučilišta Durham uz pomoć 4D ultrazvučnih snimaka. Snimanjem izraza lica beba prvi su put evidentirani dokazi po kojima one, dok su u majčinoj utrobi, različito reagiraju na razne mirise i okuse.

Koristeći 4D ultrazvučne snimke stotinu trudnica liječnici su proučavali na koji način reagiraju njihove nerođene bebe nedugo nakon što su njihove majke pojele određene namirnice. Bebe su bile izložene okusima mrkve i kelja koje su konzumirale njihove majke. Fetusi koji su bili izloženi okusu mrkve reagirali su "smiješkom", a oni koji su bili izloženi okusu kelja reagirali su grimasom koja je izgledala poput plakanja.

Novo bi otkriće moglo dodatno pridonijeti razumijevanju načina razvoja ljudskih receptora okusa i mirisa, kazali su znanstvenici Laboratorija za neonatalna i istraživanja fetusa Sveučilišta Durham. Znanstvenici vjeruju i u to da ono što majke jedu za vrijeme trudnoće može utjecati na preferencije okusa beba po rođenju, ali i na uspostavljanje zdravih prehrambenih navika i smanjenje izbirljivosti kada su određene namirnice posrijedi.

Vjeruje se da fetus osjeća okus udisanjem i gutanjem amnionske tekućine u maternici.

"Brojne studije ukazuju na to da bebe u maternici mogu osjetiti okuse i mirise, no one se temelje na rezultatima koja smo dobili nakon rođenja, a ovo je prva studija koja nam je pokazala njihove reakcije i prije rođenja", rekla je postdiplomantica Beyza Ustun, koja je vodila istraživanje.

"Bilo je uistinu nevjerojatno gledati reakcije nerođenih beba na okuse kelja ili mrkve za vrijeme skeniranja i podijeliti te trenutke s njihovim roditeljima", rekla je Ustun.

Ultrazvučni 4D pregled obavljen je u 32. i 36. tjednu trudnoće. Dvadesetak minuta prije svakog skeniranja majke su progutale po kapsulu s približno 400 mg praha mrkve ili 400 mg kelja, a sat vremena prije nisu konzumirale ništa osim vode. Reakcije na licima beba snimljene u objema skupinama u usporedbi sa snimkama lica fetusa u kontrolnoj skupini koji nisu bili izloženi nijednom okusu, pokazale su da je izlaganje samo maloj količini okusa mrkve ili kelja bilo dovoljno da potakne reakciju.

Koautorica studije, profesorica i voditeljica laboratorija Nadja Reissland, ranije je proučavala 4D snimke da bi ukazala na štetan utjecaj pušenja za vrijeme trudnoće. "Naša nova studija mogla bi imati važne implikacije za razumijevanje najranijih dokaza o sposobnostima fetusa kada je posrijedi razlikovanje različitih okusa i mirisa hrane koju u organizam unose njihove majke", kazala je.

S njom se slaže i profesorica i koautorica studije Jackie Blissett sa Sveučilišta Aston iz Birminghama koja smatra da bi "izlaganje fetusa 'manje voljenim' okusima, poput primjerice kelja, moglo utjecati na to da se beba još u utrobi navikne na takve okuse".

"Sljedeći nam je korak ispitati pokazuju li fetusi manje 'negativnu' reakciju na iste okuse s protokom vremena, što bi moglo rezultirati boljim prihvaćanjem 'nevoljenih' okusa kada ih bebe prvi put kušaju izvan maternice."

Studija je objavljena u stručnome časopisu Psychological Science.

VIDEO: Policajka spasila dijete iz vozila u Puli: Provukla je ruku kroz prozor i uspjela otvoriti vrata