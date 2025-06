Zaprepaštena sam komentarima nakon smrti pape Franje. Blaženi Stepinac nikad te izjave ne bi odobrio

Ovu godinu obilježili su početak novog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, smrt pape Franje i izbor novog pape Lava XIV. te u konačnici lokalni izbori, a sve je to gotovo iz dana u dan s TV ekrana gledateljima suvereno i s autoritetom prenosila Ivana Petrović, komentatorica i zaštitno lice Nove TV, koja ove godine slavi 35 godina karijere. Brojne nagrade koje je u životu primila, poput Večernjakove ruže 2017., pokazuju da je cijene i kolege iz struke, ali i gledatelji. Sve su to bili razlozi da upravo sada popričamo s Ivanom Petrović koja je napokon našla vremena za nas u jednoj od rijetkih slobodnih večeri ove godine, i to nakon što je noć ranije u programu uživo komentirala rezultate lokalnih izbora u Hrvatskoj. Listajući arhivu Večernjeg lista pronašao sam intervju iz 1997. u kojem se predstavlja Ivana Petrović, mlada šefica zagorskog dopisništva HTV-a.