Koliko daleko možete stići na rezervi? Evo što kaže struka

Kad se na instrumentnoj ploči upali žuta lampica koja upozorava da je vozilo ostalo na rezervi, neki vozači odmah se zabrinu, dok drugi riskiraju i nastave voziti dokle ide. No, redovita vožnja s gotovo praznim rezervoarom nije preporučljiva jer može uzrokovati kvarove na pumpi goriva, koja bez dovoljne količine goriva ne može pravilno raditi, te na filtru goriva, u koji mogu dospjeti nečistoće i talog s dna spremnika, upozorava HAK Revija.

Koliko se još kilometara može prijeći na rezervi, ovisi o više faktora. Iako se najčešće pretpostavlja da u tom trenutku u rezervoaru ostaje otprilike pet litara goriva, točna količina varira od vozila do vozila. Najpouzdaniji način da to saznate je da čim se lampica upali, odmah natočite gorivo do vrha. Ako zatim usporedite količinu natočenog goriva s ukupnim kapacitetom spremnika (npr. ako je kapacitet 55 litara, a natočili ste 49), dobit ćete podatak koliko goriva ostaje kada se uključi upozorenje. Kad tome pridodate prosječnu potrošnju vašeg automobila, lako ćete izračunati kolika je preostala autonomija.

Neka vozila mogu preći i više od 70 kilometara nakon paljenja lampice, dok će druga stati već nakon 30-ak. Sve ovisi o voznim uvjetima, navikama vozača i tipu ceste – vožnja u gradu i na autocesti troši više goriva nego umjerenija vožnja na otvorenoj cesti s ograničenjem brzine do 80 km/h. Zato je, radi sigurnosti i bezbrižnosti, korisno znati stvarnu zalihu goriva u trenutku kad vas vozilo upozori da je vrijeme za točenje.

Samo ove godine na pružnim prijelazima poginulo je troje ljudi, HŽ upozorava: Vlak je uvijek brži! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.