Zgodna voditeljica otkrila: Dalić je pravi džentlmen, pokazao je strast prema Hrvatskoj

Prošli tjedan u Zagrebu je boravila ekipa televizije TRT World, predvođena njezinom velikom voditeljskom zvijezdom Samanthom Johnson koja je intervjuirala izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

Samantha Johnson je Britanka iz Birminghama podrijetlom s Jamajke, a prije angažmana na TRT World radila je na Sky Sportsu, Chelsea TV-u i BeIn Sportsu (nekada pod nazivom Al Jazeera Sports). Posljednje tri godine radi za TRT World, uglednu svjetsku TV kuću koja je prodrla u 180 milijuna kućanstava ili do više od milijardu gledatelja širom svijeta. Sjedišta su joj u Istanbulu, Londonu i Washingtonu.

Samanthi Johnson ovo je bio drugi posjet Zagrebu. Rado se prisjetila prvoga, onoga iz ljeta prošle godine.

“Stvorili ste dio povijesti”

- Veliki je kontrast između moga prvog i drugog boravka u Zagrebu. Zadnji put u Zagrebu bila sam okružena stotinama tisuća hrvatskih navijača koji su na Trgu bana Jelačića čekali da se hrvatska reprezentacija vrati iz Moskve. Nisam se mogla pomaknuti koliko je bilo ljudi. Vidjela sam da se navijači penju na skele, pale baklje... Bilo je to nevjerojatno iskustvo i osjećala sam se sretnom i počašćenom što sam tamo bila u to vrijeme. Ozračje je bilo puno ponosa. Svi su bili tako sretni i bilo je lijepo vidjeti te prizore. Uvijek kažem ljudima da se osjećalo kao da ste osvojili Svjetsko prvenstvo! Mislim da nitko ne bi spavao tjedan ili možda mjesec dana. To je jedna od najboljih atmosfera u nogometu koju sam doživjela, a živim u Turskoj. Velika sam obožavateljica i zagrebačkog Muzeja prekinutih veza, to je tako fascinantno mjesto. Lijepo je vratiti se i ponovno vidjeti Zagreb – kazala nam je Samantha Johnson.

Kakav je vaš dojam o Zlatku Daliću?

- Vrlo je opušten, vrlo smiren i džentlmen, ali također i vrlo izravan. Kaže ono što misli i u tome je vrlo uvjerljiv, što volim u intervjuu. Znala sam da je jako zauzet (intervju je rađen neposredno nakon Dalićeve objave popisa reprezentativaca, nap. a.), tako da mu nisam željela oduzeti puno vremena. No, kad se zagrijao, intervju je imao briljantan tijek. Pokazao je koliko je strastven prema svojoj zemlji, reprezentaciji, koju je opisao kao obitelj, i hrvatskom nogometu. Zapravo sam se osjećala jako emotivno kad mi je ispričao kako se osjećao i što je mislio kad je reprezentacija došla do finala SP-a, jer se to moglo čuti u njegovu glasu. Iz odgovora koje mi je dao počela sam ga još više poštovati. Ne samo kao čovjeka koji je uveo Hrvatsku u finale SP-a, već i kao čovjeka s vizijom hrvatskog nogometa – nastavlja Samantha.

Što ste prije znali o hrvatskom nogometu?

- Znala sam za bivše igrače kao što su Davor Šuker i Slaven Bilić, pa sadašnje, Luku Modrića, Domagoja Vidu i Marija Mandžukića. Znala sam da je ta regija poznata po talentima i svjetskim trenerima. Ali nisam znala puno o Hrvatskoj ligi, tako da mi je veliko iskustvo taj razgovor i, što je još važnije, slušati ljude poput vas kako bih bolje razumjela vašu sportsku kulturu i sadašnje stanje u nogometu. Iako je Hrvatska poznata po individualnom talentu nogometaša, sjajno je vidjeti kako reprezentacija funkcionira kao momčad. I pogledajte što se dogodilo: stvorili ste dio povijesti! – ističe Samantha.

Ima svoju emisiju

Koji su bili vaši najintrigantniji gosti?

- Vodim 30-minutnu emisiju uživo “Beyond The Game” koja se dublje bavi sportskim pitanjima i pričama. Volim rasprave i polemike u toj emisiji. Prošli smo tjedan razgovarali o novim olimpijskim sportovima i treba li uključiti breakdance, kao i slučaj između južnoafričke atletičarke Caster Semenye i IAAF-a, što je bilo nevjerojatno delikatno pitanje za raspravu. No, osim studijskog rada, često putujemo za posebnim pričama. Jedan od mojih prvih intervjua bio je s Claudijem Ranierijem prije nego što je osvojio Premijernu ligu s Leicester Cityjem. Također sam intervjuirala Edina Džeku, zatim Emmanuela Adebayora, Gaela Clichyja, Emrea Belozoglua, Ebonyja Rainford-Brenta, bivšega nogometnog huligana koji mi je opisao kako je to biti dio Old Firma – zaključila je Samantha.

>>> Pogledajte koga je Dalić pozvao u reprezentaciju za predstojeće utakmice