Zdravko Mamić otkrio detalje rastanka s Bjelicom: 'Ovo prvi put govorim!'

Nenad Bjelica u Maksimiru je završena priča, jedan od najuspješnijih trenera u povijesti maksimirskog kluba dobio je otkaz prije nešto više od mjesec dana, nakon što se s klubom razišao u stavovima oko načina pregovaranja o smanjenju plaća tijekom situacije vezane uz pandemiju koronavirusa.

Na rastanku je bio korektan, nije upućivao teške riječi na račun bivšega kluba, a cijelu priču vrlo je brzo ostavio iza sebe. No, priču iza sebe nije ostavio Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, koji se oglasio iz Međugorja u kojemu se skriva. On je u razgovoru za Dnevni Avaz otkrio "svoju istinu" o cijelom tom slučaju s Bjelicom.

- Na Bjeličin odlazak nitko pametan niti je pomislio, a kamoli da je to priželjkivao. Jedini razlog zbog kojeg je Bjelica otišao je taj što je predloženo smanjenje primanja u vrijeme koronakrize. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku. Ovo prvi put govorim, znači i u usmenom obliku. Ali to je sada završena priča. Idemo dalje. Dinamo ima novog mladog i talentiranog trenera. Ali, ako me pitate je li mi žao, moj odgovor je da, žao mi je, rekao je za Avaz Zdravko Mamić.

Iako iz kluba često napominju da Mamić nije imao veze s odlukom o rastanku s Bjelicom, teško im je promijeniti percepciju u javnosti koja zna da se takve odluke već desetljećima ne donose bez blagoslova gazde. Pogotovo kad je u tijeku cijele te situacije Zdravko i prije službenog rastanka s trenerom na svom Facebooku otkrio tajni podatak o primanjima Nenada Bjelice i njegova stožera u Dinamu uz dodatak: "Game over".

A koliko je dobro upućen u zbivanja u Dinamu govori i sljedeća njegova izjava u kojoj se osvrnuo na mogući transfer Amera Gojaka.

- Nama nije cilj da prodamo Gojaka. I to se neće dogoditi. Mogu reći da će Dinamo biti jači nego u proteklim sezonama. Dolaze nam novi igrači i Dinamo neće ići u rasprodaju igrača, kako su mnogi priželjkivali, zaključio je Mamić koji govori kao da je još uvijek sastavni dio maksimirskog kluba.