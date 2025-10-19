Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ABA LIGA

Zadar teško stradao na gostovanju u Ljubljani

Zadar: Susret 8. kola ABA lige između Zadra i Cedevita Olimpije
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 20:17

Kod Zadrana je najbolji bio Lovro Mazalin koji je ubacio 15 poena, a ostvario je još dvije asistencije i pet skokova. Marko Ramljak je dodao 12 poena uz tri asistencije i četiri skoka

Košarkaši Zadra upisali su u trećem kolu skupine B regionalne ABA lige i drugi poraz, Cedevita Olimpija je na svom parketu u Ljubljani bila bolja od hrvatskog prvaka s uvjerljivih 97-72 (19-19, 28-17, 27-13, 23-23).

Početak susreta nije otkrivao da će ovo biti teška večer za Zadrane koji su imali 19-19 nakon prve četvrtine. Na odmor su Zadrani otišli s minusom od 11 poena, a potpuno je hrvatski sastav stao u trećoj dionici. Taj dio igre je Zadar izgubio 13-27 i posve se raspao.

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima

Kod Zadrana je najbolji bio Lovro Mazalin koji je ubacio 15 poena, a ostvario je još dvije asistencije i pet skokova. Marko Ramljak je dodao 12 poena uz tri asistencije i četiri skoka.

Umoja Gibson je u domaćem sastavu postigao 16 poena uz šest asistencija, a Joseph Girard 15 koševa uz 3-4 za tri poena.

VEZANI ČLANCI: 

U gornjem domu ljestvice skupine B Spartak s utakmicom manje ima 2-0, a Cedevita Olimpija, Budućnost i Vienna po dvije pobjede i poraz. Zadar je na omjeru 1-2.

Ključne riječi
ABA liga Cedevita Olimpija KK Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još