Vujović me nije uvrijedio, ne uzimam to osobno

Ubit ću i tebe i sebe ako te Joan Canellas predribla, slikovito je na minuti odmora izbornik Slovenije Veselin Vujović pokušao objasniti Blažu Blagotinšeku što ga čeka ako ga Joan Canellas prođe.

Blagotinšek je uspio zaustaviti Španjolca, a Slovenija je s 31-26 srušila furiju. No, Slovenci su danas već doma, a Španjolce čeka finale protiv Švedske u nedjelju. Dan uoči finala o Vujovićevom potezu progovorio je sam Canellas.

- Nisam čuo, ali su mi moji prijatelji prenijeli. To je normalno, ja se ne ljutim. Ljudi u našem sportu često govore sve i svašta tijekom utakmica, ali sve je to u žaru borbe i pod naletom adrenalina. Ne uzimam te njegove riječi osobno. I ja često govorim vrlo glupe stvari tijekom utakmica, to je normalno, ali ne u lošoj namjeri. Siguran sam da ni Vujović nije imao lošu namjeru. I ja često tijekom utakmica govorim ono što ne mislim, zaista me to nije uvrijedilo. Svi smo mi pod velikim pritiskom tijekom ovakvih natjecanja i nismo uvijek u stanju da izrazimo svoje emocije - rekao je Canellas za Balkan Handball.

Uoči finala tradicija nije na strani Španjolaca. Švedska je dobila sva četiri finala, a furija sva četiri izgubila.

- Sigurno da to pravi razliku, ali mislim da nijedan aktualni reprezentativac Švedske nije igrao u nekom od tih finala. Mi smo ti da promijenimo tu tradiciju, a znamo da ništa ne traje vječno. Također nije isto osvojiti prvo i peto zlato. Mislim da je boriti se za prvo veći motiv, da je značajnija naša eventualna prva od njihove pete. Naravno, Šveđani ne razmišljaju tako, ali mi imamo jasan motiv i vjerujemo da je veći. Nadam se da ćemo postati prva generacija španjolskog rukometa koja je postala prvak Europe.