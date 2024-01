VIDEO Rakitić se u suzama opraštao od Seville i otkrio razlog odlaska

Bivši hrvatski reprezentativac i legenda Seville, Ivan Rakitić (35) , je nakon dugog niza godina napustio andaluzijski klub i potpisao za saudijski Al Shabab. Tijekom oproštajne konferencije za medije emotivno je govorio o svome odlasku, a pridružili su mu se i kapetan Jesus Navas te predsjednik kluba José María del Nido Carrasco koji ga je nazvao "jednim od najvećih igrača u povijesti Seville".

"Prvo ću reći da neću plakati pa ćemo vidjeti hoću li uspjeti", rekao je Rakitić kada je sjeo za mikrofon. Nije dugo izdržao, ali suze ga nisu zaustavile u naumu da kaže što misli. "Postoje trenuci kada morate shvatiti da vaše vrijeme dolazi kraju. Važno je to shvatiti, ali to može itekako boljeti", objasnio je.

