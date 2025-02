VIDEO Mislite da samo Hrvati rade dočeke? Pola Danske je na nogama, pogledajte lude scene

Danci dijele slike s hrvatskog dočeka na Trgu bana Jelačića, nazivaju ih ludima, ali ni njihove nisu ništa manje "bombastične". Iako se u prvi mah činilo da na ulicama Kopenhagena neće biti ludo kao na onim zagrebačkim, to je mnoge prevarilo. Istina, do samo kojih desetak minuta pred dolazak svjetskih prvaka iz Osla na ulice glavnog danskog grada ništa se nije moglo naslutiti. Građani su se tek stidljivo okupljali ispred pozornice na glavnom kopenhaškom trgu, a onda... Delirij, šou, party na koji je stigao i danski kralj Frederik.

Brzo su se Danci "pretvorili u Balkance", brzo je nastao lom, a razdragani igrači donijeli su i pehar za svjetske prvake te ga ponosno dizali u zrak. Neki će reći da su se Danci već zasitili slavlja, ovo im je četvrta svjetska rukometna titula u nizu, ali... Slike koje dolaze iz Kopenhagena govore drugačije. Rukometaši su se najprije pojavili na balkonu gradske Skupštine, a onda se spustili među mnoštvo.

Danski mediji s ponosom su citirali govor kralja Frederika koji je od rukometaša, odnosno izbornika Nikolaja Jacobsena dobio dres danske reprezentacije.

- Jučer ste podignuli pehar Svjetskog prvenstva četvrti puta zaredom. To se još nije dogodilo. Čestitke na tome i od mene - počeo je danski kralj pa nastavio.

- Razina zabave kada vi igrate je neviđena. Vaša mirnoća, tehnika i timing su nedokučivi za sve. Protivnik za protivnikom ostajali su iza vas kada su vam se suprotstavljali. Bili ste u rezultatskom zaostatku samo tri minute na cijelom turniru.

Kralj Frederik je i dobar statističar, ali i društveni analitičar.

- Neki će reći da je to do uzbuđenja turnira, ali - poradi zabave ili ne - nikad vam nije nedostajalo živaca. Niste pokazali brzopletost na cijelom turniru, ni na terenu ni na klupi. Borili ste se u svakoj utakmici kao da vam je cilj svakoga pobijediti s deset razlike. Ali nikada vam nije nedostajalo ni poštovanja prema svakom suparniku. Pobjeda za pobjedom nije umanjivala vašu glad. Borili ste se i davali sve od sebe te tako činili cijelu naciju ponosnom.

Kralj je naglasio i važnost navijača:

- Navijači svih uzrasta fascinirani su vašom igrom i stavom na terenu. Vi ste dokaz tome da se ne mora biti fizički najjači da bi bio najbolji. Četiri zlatne medalje na svjetskim prvenstvima zaredom, to nitko nije uspio, ali vi ste to ostvarili. Vi ste vjerovali u to, bili ste favoriti i to ste opravdali. Treba hrabrosti da bi se sve ambicije ispunile, vi ste to učinili i sada ste inspiracija svima nama. Čestitam vam - rekao je danski kralj Frederik.