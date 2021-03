VIDEO Kamere u kući obitelji Miočić: Trudna supruga kuha, a Stipe mete i pere suđe

U svojem popularnom serijalu UFC Embedded kamere najjače organizacije slobodne borbe u svijetu prikazale su nam posljednje dane pripreme Stipe Miočića i Francisa Ngannoua uoči borbe za teškaški pojas na UFC 260 priredbi ove nedjelje ujutro.

Serijal je počeo Stipinom posljednjom smjenom u vatrogasnoj postaji Valley View, a prvak UFC-a se nije štedio niti u posljednjoj smjeni, iako je bila na rasporedu tek tri dana prije njegovog odlaska u Vegas.

"Obično izaberem smjenu nekoliko dana prije polaska. Ovo je petak, noćna smjena, a u ponedjeljak idem na put", objašnjava Stipe svoj ritam dok sa spužvicom u ruci pere posuđe nakon zajedničkog obroka s kolegama, a zatim se uhvatio i metle te pomeo pod. Uz svoj posao je čak ponešto i zapjevao.

Fokus se zatim prebacio na trening izazivača Francisa Ngannoua, a ubrzo nakon toga mogli smo mogli vidjeti i kako se Miočić priprema za veliki okršaj.

Zanimljivo je bilo i u Stipinoj kući gdje se okupila obitelj i na već tradicionalan način ispratila prvaka na novu veliku bitku. Kamere UFC-a su sve uhvatile, od objeda, do druženja Stipe sa svojom kćeri Meelah, pa sve do razgovora u dnevnom boravku sa suprugom i majkom.

"Prije svake borbe jedemo salatu, mesne okruglice u umaku i kruh s češnjakom", otkriva Stipina supruga Ryan Marie, a o Stipinim prehrambenim navikama i ritualima nešto je rekla i njegova majka Kahty koja je istaknula da Stipe obožava svinjetinu te da moraju dodati koji komad svinjskog odreska u mesne okruglice

"To je nešto što uvijek voli jesti i stalno traži da mu to njegova majka ili ja pripremimo. On voli rutinu. Sve mora biti isto, svaki put", dodaje Ryan Marie koja trenutno nosi njezino i Stipino drugo dijete.

