VIDEO Hrvatska će dobiti još jedan moderni stadion, zadovoljit će uvjete za europske utakmice

Glavni projekt Arene Bjelovar je završen, objavio je gradonačelnik Dario Hrebak. Novi stadion imat će 5.040 sjedećih mjesta te dodatnih 140 mjesta u svečanoj loži, a zadovoljit će sve uvjete za odigravanje utakmica 1. HNL-a, kao i europskih međunarodnih natjecanja.

Poseban sadržaj bit će i moderna dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj, smještena ispod nove tribine. Bit će to prva takva dvorana u Hrvatskoj, a služit će i kao pripremno središte za olimpijca Mirana Maričića i njegove kolege strijelce.

Gradnja Arene Bjelovar trebala bi početi u ožujku 2026., a završetak se planira u kolovozu 2027. Vrijednost projekta procijenjena je na 10 milijuna eura, a očekuje se da će 45 posto sredstava biti osigurano kroz Fond za urbani razvoj HBOR-a.

"1. HNL, stižemo", poručio je Dario Hrebak.