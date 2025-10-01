Naši Portali
PROJEKT ZAVRŠEN

VIDEO Hrvatska će dobiti još jedan moderni stadion, zadovoljit će uvjete za europske utakmice

01.10.2025.
u 10:28

Gradnja Arene Bjelovar trebala bi početi u ožujku 2026., a završetak se planira u kolovozu 2027. Vrijednost projekta procijenjena je na 10 milijuna eura, a očekuje se da će 45 posto sredstava biti osigurano kroz Fond za urbani razvoj HBOR-a.

Glavni projekt Arene Bjelovar je završen, objavio je gradonačelnik Dario Hrebak. Novi stadion imat će 5.040 sjedećih mjesta te dodatnih 140 mjesta u svečanoj loži, a zadovoljit će sve uvjete za odigravanje utakmica 1. HNL-a, kao i europskih međunarodnih natjecanja.

Poseban sadržaj bit će i moderna dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj, smještena ispod nove tribine. Bit će to prva takva dvorana u Hrvatskoj, a služit će i kao pripremno središte za olimpijca Mirana Maričića i njegove kolege strijelce.

Gradnja Arene Bjelovar trebala bi početi u ožujku 2026., a završetak se planira u kolovozu 2027. Vrijednost projekta procijenjena je na 10 milijuna eura, a očekuje se da će 45 posto sredstava biti osigurano kroz Fond za urbani razvoj HBOR-a.

"1. HNL, stižemo", poručio je Dario Hrebak.
