HEZONJA NA METI DELIJA

VIDEO Hrvata žestoko izvrijeđali usred Beograda, pripremili mu vruću 'dobrodošlicu'

Mario Hezonja
Foto: Dražen Brajdić
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 20:41

Na početku druge četvrtine Hezonja je izborio prekršaj i stao na liniju slobodnih bacanja, kada su s tribina uslijedile uvrede upućene hrvatskom košarkašu. U takvoj atmosferi pogodio je jedno od dva slobodna bacanja.

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati ugostili su Real Madrid u susretu petog kola Eurolige. Gosti iz Madrida bolje su otvorili utakmicu i stekli ranu prednost koju su održavali tijekom prve četvrtine. Jedan od zapaženijih igrača “kraljevskog kluba” bio je Mario Hezonja, koji je u Beogradskoj areni dočekan uz negodovanje dijela domaće publike.

Na početku druge četvrtine Hezonja je izborio prekršaj i stao na liniju slobodnih bacanja, kada su s tribina uslijedile uvrede upućene hrvatskom košarkašu. U takvoj atmosferi pogodio je jedno od dva slobodna bacanja.

Snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama, a možete je pogledati u videu. Upozoravamo da se čuju psovke.

