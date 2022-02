Lovro Majer za Večernji list o usporedbama s Modrićem: Lijepo je znati da nešto dobro radiš

Bivši nogometaš Dinama i hrvatski reprezentativac Lovro Majer (24) od ljeta prošle godine uspješno nastupa za francuskog prvoligaša Rennes, klub iz istoimenoga grada od 700 tisuća stanovnika na zapadu zemlje, prijestolnice regije Bretanje.

Zagrepčanin Lovro, koji je skupio tri nastupa za vatrene, a u prvoj sezoni u Francuskoj oduševio navijače Rennesa i tamošnje medije, za Večernji list ispričao je iskustva o prvim mjesecima u novome klubu, prepričao nedavni susret s Messijem, komentirao zbivanja u Hrvatskoj ligi...

Očekivanja su mi ispunjena

Kako je uopće nastala fotografija s Messijem nakon utakmice PSG – Rennes?

– Ništa posebno. Kako mi je Messi jedan od najdražih igrača, ako ne i najdraži, bila je to prilika da ga tražim dres, jer skupljam dresove, fora mi je imati dresove od dobrih igrača. Došao sam do njega nakon utakmice, pitao sam ga za dres i ispalo je tako kako je ispalo. Za uspomenu sam dobio dres, fotografirao nas je jedan djelatnik Rennesa, poželjeli smo sreću jedan drugome i ništa više od toga. To je uobičajena praksa među igračima. Tko god igra protiv Messija, sigurno želi njegov dres. Isto tako i od Ronalda, Mbappéa, od svih najboljih igrača svijeta. Meni to nije bio problem pitati Messija. I on je uzeo moj dres – kazao nam je Lovro.

Koliko dresova imate u kolekciji?

– Ne znam točan broj, sigurno više od desetak. Imam dresove od dosta od hrvatskih igrača, od prijatelja, reprezentativaca koji dolaze na okupljanje. Od vatrenih imam Modrićev, Gvardiolov, s Jakićem sam dobar pa mi je i on donio. Koji mi je najdraži? Sigurno mi je ovaj Messsijev sad najdraži – nasmijao se Majer.

Lovro Majer ove je sezone skupio 21 nastup za Rennes, petoplasiranu momčad francuskog prvenstva, postigao jedan pogodak, ima sedam asistencija, tržišna vrijednost skočila mu je na 13 milijuna eura (prema Transfermarktu). Je li to učinak koji bi zadovoljio?

– Jako sam zadovoljan, jako sam sretan, s obzirom na to kada sam došao (pri kraju prijelaznog roka, krajem kolovoza, nap.a.), moja očekivanja potpuno su ispunjena. Napredujem svakoga dana kao nogometaš, sretan sam životom u Rennesu, tako da ne bih promijenio niti jednu jedinu stvar.

Kakav je trener Bruno Genesio, koliko vam je posvećen?

– Trener mi je velika podrška, on je veliki gospodin, veliki znalac, s filozofijom nogometa koja meni odgovara. Igramo moderan, zanimljiv, napadački nogomet, lijep nogomet, s puno trke. Nikada svi igrači ne mogu biti zadovoljni, ali ja sam stvarno oduševljen; i klubom, i trenerom.

Je li za vas bila teška prilagodba na francuski nogomet, s obzirom na to da dolazite iz mnogo slabijeg natjecanja?

– Ne mogu reći da sam imao problema u prilagodbi. Trebale su možda dvije utakmice da se adaptiram, jer sam način igre upoznao kroz treninge. Tu sam vidio koliko je sve brže, koliko se više trči, koliko je više duela. Možda je francuska liga po tome specifična, ali opet, to možeš procijeniti tek ako se okušaš i u drugim jakim ligama. A kod mene nije taj slučaj. Ma, sve lige petice su na svoj način teške i zahtjevne, svaka ima nešto svoje. Meni francuska liga jako odgovara i zadovoljan sam kako se u njoj razvijam, koliko ona izvlači iz mene.

Nedostaje li vam koji pogodak više? Do sada ste zabili samo jedan.

– Uopće ne razmišljam o tome, nimalo, ne bavim se previše statistikom. Bilo je dobrih prilika za pogodak iz kojih sam mogao zabiti još poneki gol, ali nisam imao sreće, kod nekih sam mogao bolje reagirati. A negdje sam i dodavao suigračima u gol-šansi.

Na kojoj poziciji igrate?

– Broj 8. Igram istu poziciju kao u Dinamu – odgovara Lovro.

Niste dugo u Rennesu, a u francuskim medijima već se počelo naglašavati kako "u Rennesu raste novi Modrić, njegov nasljednik u reprezentaciji". Je li to pretjerano i je li vam to teret ili vam odgovara takva usporedba?

– Najprije, to možda i nije pitanje za mene, nego za one koji o tome pišu. Pročitao sam to više puta, no ne razmišljam previše o tome. Nastojim igrati svoj najbolji nogomet, dajem sve od sebe, i iz svega toga mogu izvući zadovoljstvo jer drugi prepoznaju da očito nešto dobro radim. A s druge strane, ne bavim se previše time jer sam tek došao ovamo, znam koliko još mogu napraviti i ne želim dopustiti zadovoljavanje novinskim napisima, nego jednostavno uživati u ovome što radim.

Usporedba s Lukom može biti preteška hipoteka?

– Modrić je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena, bio je najbolji igrač na svijetu. Ja si stoga ne stavljam nikakav teret na sebe; hoću li napraviti ovo ili ono, hoću li biti nečiji nasljednik. Gode mi u određenim trenucima te usporedbe, lijepo je znati da nešto dobro radiš, pogotovo kad te uspoređuju s nekim tko je tako velik kao Luka Modrić, ali s druge strane zaista se ne bavim time što netko ima neka očekivanja od mene – ističe Majer.

S Lukom ste zajedno odigrali jednu utakmicu za Hrvatsku, protiv Malte. Očekujete li da ćete skupa nastupiti i u Ligi nacija te na SP-u?

– Bila bi to lijepa stvar, ali ne samo igrati zajedno s Lukom nego igrati za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. No, daleko je još SP, još imam dosta toga odigrati za svoj klub.

Jeste li dobili neki savjet od Modrića dok ste skupa trenirali?

– Neke stvari koje sam čuo od suigrača zadržao bih za sebe, ali oni su svi veliki igrači, vrhunski profesionalci i prije svega dobri ljudi. Svakim danom možeš nešto naučiti pametno i zanimljivo i od Luke, ali i od ostalih reprezentativaca – naglašava Lovro.

Jeste li Rennes doživjeli kao odskočnu dasku prema nekoj jačoj ligi ili klubu?

– Tako je, bez ikakvog laganja – to je glavni razlog zašto sam došao ovamo. Većina igrača dolazi ovamo zato što je Rennes zaista dobar klub, u kojemu se zaista dobro radi, i u kojemu se može napredovati. No, dalje od Rennesa u ovom trenutku doista ne razmišljam. Sve što će se događati u budućnosti ovisit će o klubu, ambicijama, načinu igre, treneru...

Foto: Reuters

Koliko vam je u mislima Dinamo?

– Pratim svaku Dinamovu utakmicu. Kako igra Dinamo? Bilo je kriza, što je više nego normalno, jer ne možeš cijelu sezonu držati istu razinu igre. U zadnje vrijeme su se dignuli, najvažnije je da osvajaju bodove... Vjerujem da će Dinamo biti prvak. Bez obzira na to što se Hajduk pojačao.

Oršić presudan za Dinamo

Po čemu je to Dinamo kvalitetniji od Hajduka; iz šampionske generacije nema više Jakića, Gvardiola, Kastratija, Gavranovića, vas?

– I dalje smatram da Dinamo ima najjaču momčad, uzimaju bodove. Ja sam igrao sa svim tim igračima, trenirao s njima svaki dan i znam koliko mogu. Najviše puta su osvajali prvenstvo, a to iskustvo je vrlo važno.

Je li za Dinamo ipak presudan ostanak Oršića?

– Sigurno, to pokazuje stalno. On zabija golove i donosi bodove. I kad sam ja bio u Dinamu, igrao je na nevjerojatno visokoj razini, i tako je nastavio. Drago mi je zbog njega da je ostao, naravno i zbog Dinama. Gušt je bio igrati s Oršićem, ali i sa svim drugim igračima u Dinamu.

Poznajete li Dinamova trenera Kopića?

– Znamo se, premda me nikada nije trenirao. Kad god smo se sreli, uvijek smo lijepo popričali i uvijek mi se činio kao super čovjek. Drago mi je da mu dobro ide.

Kako ste uživo doživjeli Hajdukova lidera Marka Livaju kao suigrača u reprezentaciji?

– Hajduk je vrlo jak, jači nego ikad, a Livaja fenomenalan igrač, to pokazuje svojim igrama. Livaja je i super dečko, sve najbolje o njemu mogu reći. A hoće li biti prevaga na Hajdukovu stranu, to ne mogu reći, to ćemo vidjeti.

Poznajete dobro i Osijekova trenera Bjelicu, premda se kod njega u Dinamu niste naigrali?

– Bjelica je odličan trener, o njemu sve najbolje. Drago mi je da je Osijek dobar, i njima sve najbolje – zaključio je Lovro Majer, jedan od petorice Hrvata u francuskoj ligi, uz Ćaleta-Cara (Marseille), Jakoliša (Angers) te Grbića i Bradarića (Lille).