UŽIVO Dalić: Ovo je pitanje vjere, karaktera i domoljublja. Pokazali smo pobjednički mentalitet

Vatreni su u drami jedanaesteraca svladala Japan u osmini finala svjetskog prvenstva i plasirali se među posljednjih osam reprezentacija na turniru u Kataru. Za mjesto u polufinalu igrat će protiv Brazila, za mnoge najvećeg favorita natjecanja. Analizu utakmice s Japanom i najavu susreta s Brazilom dat će izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije koja započinje od 9 sati.

- Lijepo jutro. Biti među osam najboljih na svijetu je zaista sjajno. Zasluženo je i izboreno u teškoj utakmici. Po povratku u hotel malo smo proslavili. Nisam još jednom pogledao utakmicu, bio sam iscrpljen. Ne treba mi posebna analiza, igrali smo dobro, onako kako treba. Prvih pola sata nametnuli smo svoj stil igre, a onda ušli u nervozu kojom smo vratili suparnika. Potom smo se i mi vratili - rekao je Dalić na početku.

- Kad se prođe, sve je super. Mi smo na klupi razgovarali, htjeli pametno odlučivati, ne raditi greške, pogotovo u zamjena jer je očito bilo da idemo u produžetke, da sačuvamo energiju. I Luka i Kova su trebali izaći, uveli smo igrače za penale. Nisam Budimira zamijenio jer je bio loš, ušao je kako bismo bili opasniji na skoku, nego zato što sam s Livajom htio dobiti u završnici utakmice dok je Japan pao. Znam da taj potez nije popularan. Njemačka i Španjolska igrale su s pasom i nisu uspjele, mi smo išli drugačije i tako stvarali problem. Očito je to bio način kako doći do ravnoteže. I jučer smo istrčali četiri kilometra više od protivnika. - rezimira izbornik kockastih pa odgovorio koliko možemo protivv Brazilaca...

- Brazil je najmoćnija reprezentacija na Svjetskom prvenstvu. Njihov izbor igrača, kvaliteta... To je zastrašujuće. Pred nama je veliki ispit protiv ekipe koja igra nogomet i nadigrava se. Trebat će tu utakmicu dobro pripremiti. Nemamo se čega bojati, moramo ući u utakmicu s vjerom i samopouzdanjem. Možda je prerano, kao da je finale... Brazil je favorit, ali nećemo se predati. Odmorit ćemo se, dat maksimum i suprotstaviti mu se igrom.

- Na sastanku sam rekao igračima da imaju priliku ući u povijest. Imamo 18 igrača koji nisu igrali prije četiri godine, ovo je nova generacija. Nije zahvalno raditi usporedbe, ovi igrači tek dolaze. Ovo će za njih biti dobar poticaj, to da su bili ključni igrači kod jedanaesteraca. Svi kvalitetno rade i zaslužuju priliku. Ovo je treći najbolji rezultat u povijesti Hrvatske, već sad su igrači ušli u povijest. Ako pogledate 2018. i gdje su igrali igrači, Barcelona, Real, Bayern, Inter, Juventus... Sada ih imamo šestoricu iz hrvatskog prvenstva. Nije lako uspoređivati. Dečkima skidam kapu za napravljeno - nahvalio je svoje igrače naš izbornik.

Kada je riječ o izboru prve špice, Dalić kaže:

- Vidjet ćemo, svi su dobili priliku i imali minutažu. Rekao sam da ćemo tako i rasporediti s obzirom na to da nemamo toga tko je broj 1. Nema više napadača Atletica i Juventusa, sad su Dinamo, Hajduk i Osasuna. Nemojte živjeti u oblacima, imamo što imamo. Dečki su kvalitetni, mogu i tu ćemo tražiti najbolje rješenje. Nije pošteno secirati igru, je li bilo lijepo ili nije. Dečki su ušli među osam na svijetu. Ovo nije umjetničko klizanje, nego nogomet. Je li zabio gol ili nije, trudio se i to je to. Vidjet ćemo što ćemo napraviti. Što god smo napravili, bio je dobar i uspješan potez. Kad si među osam, to je tako. I bit će protiv Brazila.

- Mnogi su rekli da ga čekaju, ali kad god smo ga čekali, on se pokazao. Najvažnije golove su zabili Perišić i Kramarić. Iz nečega što je teško i nemoguće on zabije gol. Jako je važan igrač za nas, drago mi je što je postao najbolji strijelac Hrvatske na velikim natjecanjima. Odrađuje posao i kad nam je teško, on zabije. Veliki respekt, on i Kramarić su u mom mandatu dali najvažnije golove. Ali pobjeđuje tim, ne igrač.- pohvalio je Ivana Perišića, čovjeka za velike utakmice i turnire.

- Pokazujemo karakter i mentalitet. Imamo vic u igri, ali možda je taj mentalitet ranije nedostajao. Pokazujemo volju, energiju i karakter. Mislim da to proizlazi iz toga što vjerujemo jedni drugima. Želimo nešto napraviti za domovinu i to pretočimo u igru, to je pitanje domoljublja, emocija i ponosa. Nije to kao u klubu gdje se igra za novac. Prije četiri godine smo protiv Engleske pokazali vjeru i karakter. Jučer možda to nije bilo tako, ali pokazali smo energiju. Na svjetskim prvenstvima smo izgubili samo jednu utakmicu, finale s Francuskom. Ne na turnirima mjesnih zajednica, na svjetskim prvenstvima. Mogu samo biti ponosan na to.