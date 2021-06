Hrvatska u posljednjoj provjeri prije Eura izgubila! Vatrenima presudio Lukaku

Hrvatska nogometna reprezentacija u Bruxellesu je poražena 0:1 protiv Belgije, najjače reprezentacije svijeta po Fifinoj ljestvici. Svakako, ovaj prijateljski susret izborniku Zlatku Daliću ponudio je neke odgovore.

Nije kalkulirao, zaigrao je s 11 najjačih, onima koji će istrčati na Wembleyju 13. lipnja od 15 sati protiv Engleske pa time otvoriti Europsko prvenstvo. Nadajmo se, pobjedom.

Ali, da bi se do nje stiglo, igra mora biti bolja no što je bila u Belgiji. Istina jest, protivnik je opasan, ali Englezi nisu ništa slabiji. Dapače, jači su iz prekida, a to je ono što nam je stvaralo probleme u ovom susretu.

Iako su vatreni pritisnuli prvih dvadesetak minuta, odnosno, imali su inicijativu, Belgija čim se "probudila", priča je bila drugačija. Zatvorili su prilaze golu, kontrolirali igru i pritiskali. Do prvog gola mogli su domaći u 31. minuti, kad je Lukaku sa 16 metara pogodio gredu, a potom odbijenu loptu glavom još jednom pogađa u gredu Carrasco. Gol je bio prazan pa se tu osmjehnula sreća za Dalićeve izabranike.

Foto: Reuters

Odmah nekoliko sekundi kasnije Perišić se našao u kontri i da nije pogobio obrambeni blok, tko zna... Nažalost, spomenuti prekidi koštali su nas sedam minuta kasnije. Petković se vratio u obranu, skočio nakon kornera Belgije, ali krivo je zahvatio loptu glavom pa ona dolazi do Denayera, on je prosljeđuje do Lukakua i to je gol. Konačni rezultat i treća pobjeda Belgije u osmom susretu s Hrvatskom. Baš koliko imaju i vatreni...

U drugom poluvremenu izbornici su iskoristili svih šest izmjena pa je to bila jedna drugačija utakmica. Primjerena atmosferi na stadionu, gdje publike nije bilo. Izuzev velike dvostruke prilike Lukakua u 88. minuti, ali Livaković je pokazao zašto nosi broj jedan. Baš kao i tri minute kasnije Courtois nakon odličnog udarca Brekala.

Također, ono što treba brinuti jest da je hrvatska igra podosta stala kad je u 61. minuti izašao Modrić, a s njim i Kovačić.

Pozitivno u cijeloj ovoj posljednjoj pripremi jest da se Vrsaljko vraća u formu i kad se odluči otići naprijed, opasan je. Gvardiol je u debiju igrao kao da iza sebe ima desetke nastupa u nacionalnom dresu i obrana je svakako bila koncentriran kroz cijeli susret.

Problem je što prema naprijed nismo opasni kao u Rusiji, ali pričekajmo "ono pravo" za tjedan dana!