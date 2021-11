UŽIVO OD 18:45 Dinamo protiv Genka dobio najveće moguće pojačanje! Plavi će sad lakše "disati"

Utakmica je to u kojoj Dinamo može pobjedom stići do minimalno drugog mjesta, a čak i prvog bude li West Ham kiksao u gostima kod Rapida. Remi, pak, donosi treće mjesto i natjecanje u Konferencijskoj ligi ako Rapid ne pobijedi West Ham. Bilo bi to treće proljeće u četiri godine za plave i veliki uspjeh za hrvatski nogomet.